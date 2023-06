Subirán los montos de becas provinciales: son compatibles con las Progresar

Los requisitos básicos a digitalizar para becas nuevas:

El Instituto Becario habilitó la inscripción para acceder a las becas terciarias y universitarias en todos sus programas. La misma se lleva a cabo única y exclusivamente en forma virtual en el sitio www.institutobecario.gov.ar . Allí los estudiantes que deben hacer la renovación de su beneficio tienen que ingresar con su usuario y contraseña que crearon para inscribirse el año pasado, tras lo cual podrán completar los campos que se les solicita. Para las becas nuevas,Si bien no hay una fecha estipulada de cierre, la misma sería hasta fin de julio.que en el nivel superior tuvieron “aproximadamente 10.500 becados el año pasado y estamos con la expectativa de superarlos”.. Es decir que comienza a pagarse en agosto y se extiende hasta diciembre, en este caso de 2023, y luego se continúa desde marzo a junio del año siguiente, completando así pago anual del beneficio.El funcionario indicó a este medio que habrá una actualización en los montos por lo que “”.En cuanto a las secundarias, confirmó que “cerramos inscripciones el 24 de mayo. Tuvimos 18.000 inscriptos. El 75 por ciento ya completó el trámite y el resto todavía no culminó alguna carga de documentación.”.Indicó que “se evalúa beca por beca para que cumplan los requisitos. Por el orden administrativo que tenemos, se le otorga el beneficio a todos lo que cumplen. El rendimiento académico es importante y en la cuestión socioeconómica somos un poco flexibles, analizando el contexto de cada uno”.Bértoli confirmó además que las becas provinciales “son compatibles” con las Progresar. Cualquier estudiante puede tener ambas”.DNI tarjeta ambos lados (de el/la solicitante).Constancia de CUIL (de el/la solicitante).Constancia de alumno/a regular o inscripción al ciclo lectivo año 2023.Boletín de calificaciones o Informe Académico 2022 ambos lados (en el caso de ser ingresantes)Certificado de materias aprobadas 2023 (en el caso de ser estudiantes ya en la carrera)Certificación Negativa del/la Solicitante.Comprobantes de ingresos, según corresponda:Trabajadores formalizados: dos últimos recibos de sueldos de padres o tutores.Jubilados: último recibo de jubilación.Asignación Universal por Hijo / Otros planes sociales: ticket del último movimiento bancario con fecha 2022 o copia de la tarjeta (no será considerado válido el ticket de extracción).Trabajadores informales/changarines: deberán adjuntar declaración jurada realizada en la comisaría más cercana, la misma debe informar qué actividad efectúa y qué ingreso aproximado mensual percibe.Desocupados: adjuntar Certificación Negativa Anses actualizadaMonotributistas: constancia de opción AFIP, donde figura la categoría.Documentación para las renovacionesConstancia de alumno/a regular o inscripción al ciclo lectivo año 2023.Certificado de materias aprobadas 2023Titular de cobro: se mantendrá el titular vigente aún cuando el/la solicitante es mayor de 18 años. En el caso de cambios se debe adjuntar: nota de solicitud de cambio de titular; DNI tarjeta ambos lados y Constancia de CUIL del nuevo titular.