El gobierno estimula la creación de comunas para el desarrollo provincial

El mandatario entrerriano,, junto a la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila,, desarrollado en la plaza, y luego de la inauguración del Museo Religioso Flora Jacob. Allí lo esperaban la presidenta comunal, Clelia Angela Hergenreder, el senador provincial Juan Carlos Kloss y el diputado provincial Gustavo Zavallo.Para la primera etapa de la recuperación y puesta en valor del Museo Religioso Flora Jacob,Al hacer uso de la palabra, el gobernador agradeció la hospitalidad de esa localidad y el acompañamiento de autoridades, intendentes y legisladores. "", sostuvo y mencionó compartir con la presidenta comunal el criterio de que juntas de gobierno que se desarrollaran tuvieran otro estatus jurídico y recibieran directamente la coparticipación.Luego indicó que si bien eso estaba previsto en la Constitución provincial no se aplicaba y agregó que "".“Para este año a valores históricos del presupuesto, porque esto se actualiza, arrancamos con 4.500 millones de pesos para todas las comunas.”, mencionó.Finalmente, el gobernador se pronunció por "conocer el territorio y asignar los recursos para que haya un crecimiento sostenido porque nos importa y nos debe seguir importando que no se pierda la esencia, la idiosincrasia de cada lugar que hace a la identidad de las comunas, de las juntas de gobierno, de las ciudades, pero también en el conjunto de Entre Ríos. Se trata de eso y para eso trabajamos".Al hacer uso de la palabra, la presidenta comunal agradeció la presencia y el apoyo de las autoridades para recuperar y poner en valor el museo que apunta a rescatar la historia religiosa. Sostuvo luego que “cada cumpleaños del pueblo debe tener como denominador común sentirnos orgullosos de nuestro origen, nuestra tierra, nuestra historia”.“Celebrar este acontecimiento significa comprender cómo en circunstancias difíciles, hombres y mujeres tuvieron el coraje de dar origen a un pueblo. Nos debe servir de lección, la voluntad, la fortaleza y el desafío que asumieron para construir una nueva comunidad”. “Es lo que debemos hacer hoy, cada uno desde el lugar que nos toca, trabajar para una aldea mejor porque las comunidades progresan cuando apuestan al diálogo, a la participación activa de cada uno y estando unidos. Eso nos hará fuerte”.Dirigiéndose al gobernador, expresó: “Quiero aprovechar hoy que lo tengo acá entre nosotros a decirle muchas gracias por habernos pasado de junta de gobierno a comuna. No se imagina el vuelco que hemos dado en nuestra comunidad porque antes era gestión. Hoy es coparticipación y gestión. Y nunca se olviden de estas comunidades pequeñas que también los necesitamos. Necesitamos el Estado presente para poder seguir progresando”.A su turno, el director del Museo Flora Jacob, José Luis Sack, agradeció el apoyo del gobierno provincial para la recuperación de ese espacio que permitirá "rescatar toda la rica historia religiosa que tenemos y se estaba destruyendo"."Hoy concluimos esta primera etapa", señaló y agregó que "a partir de mañana vamos a comenzar a gestionar para seguir con este sueño para la Aldea Santa María".Las autoridades se acercaron posteriormente al museo para proceder al corte de cintas y dejarlo inaugurado. Fueron acompañados en la recorrida por familiares de Flora Jacob y música entonada por el coro alemán de Valle María.