Asumió el nuevo director del hospital de Santa Elena, Gustavo Kees

En un encuentro desarrollado en la Dirección General del Segundo y Tercer Nivel de Atención, se produjo el recambio de autoridades del hospital Santa Elena de la localidad homónima. De este modo, Gustavo Kees sucede a Fermín Leiva en la conducción del nosocomio.El director General del Segundo y Tercer Nivel de Atención, Dante Enríquez, recibió el martes último en Paraná a las autoridades del hospital Santa Elena de la localidad homónima (departamento La Paz). En el encuentro, el funcionario hizo entrega de la Resolución Nº 2113/MS, por la cual se designa al médico Gustavo Kees a cargo de la dirección del establecimiento sanitario, en reemplazo de Fermín Leiva.Tras el encuentro, Enríquez señaló: “Hoy pusimos en funciones al nuevo director del hospital de Santa Elena donde, si bien se hace el cambio en función de la persona, el doctor Kees va a seguir trabajando de la misma manera y continuará la línea de gestión administrativa que venía realizando su antecesor, el doctor Leiva, para que siga evolucionando la salud de la ciudad y de toda la zona”.Aprovechando esta instancia, se desarrolló una reunión de trabajo donde las nuevas autoridades observaron las pautas, las proyecciones y en la que también se planteó el funcionamiento administrativo (contable y en materia de recursos humanos) que debe tener un hospital.Enríquez manifestó que, junto a los referentes, se abordó la próxima puesta en funcionamiento del centro modular, donde se prevé concentrar todas las consultas ambulatorias; y también se está acondicionando la estructura actual en función de que quede mejor distribuida la atención. De este modo quedarán delimitados en espacios diferenciados lo ambulatorio (en los consultorios de la nueva estructura) y la urgencia y emergencia (en el edificio habitual).Por su parte, el director del hospital Felipe Heras de Concordia e integrante del equipo de gestión de la dirección General del Segundo y Tercer Nivel de Atención, José Cáceres, indicó que otro eje del encuentro tuvo que ver con “promover el desarrollo de una gestión en la que se propicie el trabajo en equipo con el Centro Pediátrico de la localidad, teniendo presente la articulación que requiere la ciudad de Santa Elena, claramente que bajo la rectoría y el contacto permanente con el Ministerio de Salud”.A su turno, el nuevo conductor de la institución, Gustavo Kees manifestó: “El doctor Leiva me propuso tomar a cargo la dirección para continuar la línea de gestión que venimos desarrollando, proyectando los trabajos que tenemos en adelante, por ejemplo con los consultorios, en materia de nutrición y otras demandas de salud pública”.Acto seguido, agregó que la puesta en funcionamiento del modular, con la amplia gama de consultorios disponibles, planteará el desafío de convocar especialistas para que asistan y así poder ir optimizando la capacidad resolutiva en el lugar; y a la vez también se buscará fomentar y tener bien reforzada la referencia y contrarreferencia para la derivación de los pacientes a centros de mayor complejidad“Siempre estamos apuntando a mejorar, pensando en que la salud de Santa Elena vaya progresando y que no se limite el hospital, sino que vayamos a la prevención: con las escuelas, saliendo a los barrios, tratando de captar los pacientes. La idea es no esperar a que lleguen a los problemas, sino salir a la comunidad para prevenirlos. Tenemos mucho por hacer, tenemos ganas, y Fermín va a seguir apoyándonos en todo”, completó.En tanto que el director saliente, Fermín Leiva, recordó: “Yo llegué al hospital en el año 2019, en ese momento estaba el doctor Javier Damiani como interventor, haciendo una reorganización, pero con el advenimiento de la pandemia ese proceso se frenó un poco. Ahí también trabajamos junto con el doctor Kees, que es especialista en infectología, en lo que fue la demanda en ese entonces de los enfermos respiratorios”.Y agregó: “Ya post pandemia, con la dirección a mi cargo, pudimos continuar el trabajo de reordenamiento en lo que es el flujo de trabajo en áreas como internación, guardia y traslado (con el objetivo de mejorar la calidad de los pacientes graves, para estabilizarlos y llevarlos en las mejores condiciones a los hospitales de referencia); y también se buscó mejorar en la parte edilicia”.Leiva, quien siguió todo el proceso del centro modular, precisó sobre el avance del mismo: “El edificio ya está y se entregó prácticamente el 90 por ciento del mobiliario; entre las cosas que faltan, todavía se debe hacer la conexión eléctrica en las instalaciones y están pendientes las entregas de algunas cosas pequeñas y un equipo de rayos que aún no ingresó al país”.Además de estas instancias materiales, el profesional señaló que el último paso será: “Reorganizar el trabajo y acondicionar el edificio anterior para un reordenamiento en función del nuevo flujo, lo que permitirá a los profesionales brindar una mejor respuesta”.Del encuentro participaron, además, el nuevo administrador del hospital Santa Elena, José Blanco; y la coordinadora del Centro Pediátrico de Santa Elena, Gabriela Panzardi.