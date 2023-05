El vecinalismo valoró la experiencia y confiabilidad del gobierno provincial

El gobernador Gustavo Bordet y el intendente de Paraná, Adán Bahl, se reunieron con intendentes vecinalistas de la provincia. Los jefes comunales valoraron la gestión provincial por su experiencia y confiabilidad, y destacaron la necesidad de trabajar de la misma manera en la próxima etapa.

Durante el encuentro se abordó el avance de obras en estos municipios y la protección de otras nuevas. También se puso de relieve la experiencia del equipo de gobierno para gestionar y el desarrollo de la capital provincial.



"Siempre agradezco que, a pesar de ser de otro color político, en la provincia no se ha notado porque hemos recibido obras provinciales y nacionales", dijo el presidente de la Unión que los agrupa, Oscar Toledo.

Lo acompañaron los intendentes de Oro Verde, Oscar Toledo; de Villa del Rosario, Vanina Perini; de Valle María, Mario Sokolovsky; de Santa Ana, Rogelio Zanandrea; de Villa Libertador, Raúl Casali; de Los Charrúas, Ariel Panozzo; de Lucas González, María Cristina Boeri, y de Urdinarrain, Sergio Martínez.



"Estuvimos hablando de la gestión con el gobernador y con el intendente de Paraná. La verdad que los vecinalistas siempre hemos sido muy bien recibidos. Todos los municipios vecinalistas, al momento en la provincia, tenemos obra de provincia y de Nación. Eso es algo que siempre agradezco y que digo que, a pesar de ser de otro color político, la verdad que acá en la provincia no se ha notado, hemos recibido obras provinciales y nacionales", reiteró.



En cuanto a la relación con el intendente de Paraná, sostuvo: "Tenemos una relación prácticamente diaria por la conexión que tiene Paraná-Oro Verde. Ahora estamos gestionando la llegada del tren de Paraná a Oro Verde. Estuvimos planificando, y el intendente Bahl nos contó muchas obras que han hecho en Paraná. Fue un intercambio muy importante”, destacó.



“También nos comentó sobre las propuestas a futuro y la verdad que el vecinalismo, como te decía, siempre muy agradecido porque hemos sido recibidos y escuchados a pesar de ser un partido chico en la provincia. Hoy somos la tercera fuerza, y creemos que es importante que se escuchen todas las voces, no sólo los partidos tradicionales y mayoritarios, porque el vecinalismo conduce en varios municipios y se los destaca por tener gestiones muy ordenadas a nivel provincial", remarcó.



Toledo manifestó que el encuentro "fue muy fructífero porque pudimos conocer cómo van los avances de obras en las diferentes localidades. Las obras que Oro Verde viene gestionando mutuamente con Paraná, además del cambio rotundo que ha tenido Paraná con la gestión de Bahl. La verdad que ha sido una transformación increíble", insistió.



Indicó luego que "como intendentes vamos trabajando el día a día y planificando, y quedarán muchas obras, como es el acueducto y el área metropolitana, la llegada del tren a Oro Verde, que es algo importantísimo para nosotros y que se viene gestionando. Es decir, interiorizarnos, dejar una gestión ordenada y ya planificando a futuro qué va a pasar con las obras que quedan en los municipios que por tiempo o que hemos presentado no se van a poder concluir en estos siete meses que quedan de gestión".



Por último, el intendente vecinalista reiteró que el encuentro fue para, "más que nada, tener un panorama de que también las obras, en el caso de que él sea elegido gobernador, continúen. Nosotros tenemos una obra muy importante que es el acueducto del área metropolitana. Para nosotros, en lo que es Oro Verde, va a ser la obra más importante desde la creación del municipio, y es una obra que la tenemos que ir siguiendo. Ese es el compromiso que hoy nos ha dicho Bahl en el caso que sea elegido gobernador esa obra continuará, y para todos los oroverdenses eso es una tranquilidad importante", concluyó.