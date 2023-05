Realizarán obras en Concepción del Uruguay con una inversión de $2.400 millones

Foto 1/2 Foto 2/2

El encuentro se llevó a cabo en el Centro Provincial de Convenciones (CPC). En esa oportunidad, el mandatario le hizo entrega al presidente comunal de los decretos que autoriza el llamado a licitación para la ampliación del hospital Justo José de Urquiza, y para el asfaltado de barrios de viviendas del IAPV en la zona suroeste. También, entregó el decreto para concretar la segunda etapa del boulevard Yrigoyen.



Asimismo, se firmaron contratos de obra de la segunda etapa del Centro Cultural de la Ex Central Caseros y para reparaciones del salón de actos de la escuela Normal Mariano Moreno.



Tras el encuentro, el intendente Oliva destacó que "el gobernador ha sido generoso con mi ciudad. Recibimos la firma de la segunda etapa de la ampliación del hospital Urquiza; el acompañamiento para el último tramo de la obra de la ex central Caseros; la última parte del desembolso del boulevard Irigoyen y la puesta en valor de la escuela Normal. Salud, educación, cultura e infraestructura urbana fueron los ejes que el gobernador ha acompañado", precisó.



Luego, al hacer un balance de esta gestión junto al gobernador Bordet, resaltó: "En estos años mi ciudad ha recibido el acompañamiento de su gobernador, de su vicegobernadora y de los ministros. Han estado siempre presentes”.



Además, ratificó que en el tiempo por delante “vamos a trabajar fervientemente para que los intereses de los uruguayenses se vean cuidados y respetados, y seguramente podremos comentarles a los vecinos de más acciones en los próximos tiempos".



En la ocasión, se hizo entrega del decreto del llamado a licitación para la obra de ampliación del hospital Justo José de Urquiza, cuyo presupuesto es de 460 millones de pesos y la fecha de apertura es el 6 de julio.



Además, se entregó el decreto del llamado a licitación para la obra de pavimentación de calles de barrios de IAPV zona Suroeste de la ciudad, que cuenta con un presupuesto de 774 millones de pesos. La fecha de apertura es el 30 de junio.



Luego se firmó el contrato de obra de la segunda etapa del Centro Cultural de la ex Central Caseros, que demandará una inversión de 798 millones de pesos y estará a cargo de la empresa adjudicada Traza. El plazo de ejecución es de 10 meses.



También se entregó el decreto de aprobación del convenio, en el que la provincia aporta el 70 por ciento y la municipalidad el restante 30 por ciento, para concretar la segunda etapa del bulevar Yrigoyen. La provincia aportará 300 millones de pesos.



Por último, se firmó el contrato de obra de reparaciones del salón de actos de la Escuela Normal Mariano Moreno. 76 millones de pesos se invertirá en esa obra que fue adjudicada a la empresa Peterson.



En total suman una inversión superior a los 2.400 millones de pesos.