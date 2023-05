En campaña, Galimberti visitó una fábrica de pastas de Paraná

En el marco de una recorrida de campaña, el diputado nacional y precandidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos, Pedro Galimberti, visitó este martes la fábrica de pastas “Tapalín” de Paraná. “Esta es una fábrica de la ciudad que lleva sus productos a muchos lugares de Argentina”, ponderó el legislador y acontó que el dueño de la firma, Miguel Ángel “Cacho” González, le contó “sobre el mercado que desarrolla y en qué circunstancias inició la fábrica en 2001 a raíz del traspaso de la empresa”.Para Galimberti, la experiencia del empresario da cuenta sobre “cómo aún en circunstancias de crisis, se genera una oportunidad y, a partir de eso, no solo el emprendimiento de él y si familia, sino también, trabajo para muchos paranaenses”.El dirigente radical mencionó que González le contó sobre sus proyectos para ampliar la fábrica y, fue en esa línea, que destacó “la importancia de ver, aún en circunstancias difíciles, a muchos entrerrianos y paranaenses que le ponen el pecho y quieren ir para adelante”.El dueño de la fábrica Tapalín, Miguel Ángel “Cacho” González, por su parte, agradeció a Galimberti y a Ortega por la visita. “No deja de ser un orgullo que me tengan en cuenta”, valoró.“En el trabajo hay que apostar y decir siempre `todo se puede´. Pasamos épocas muy críticas, pero siempre se trata de agachar la cabeza y darle para adelante, tratar de no entregarse y armarse de paciencia porque la perseverancia da sus frutos”, fundamentó el empresario en relación a sus experiencia laboral, para lo cual también agradeció el acompañamiento de sus hijos.González se mostró “contento” por el grupo de trabajo conformado y destacó las posibilidades de crecimiento en distintos lugares del país, más allá de que ya están en varias localidades. “Las posibilidades están y hay que arriesgar, que es lo más importante”, resaltó.En tanto, el precandidato a la Intendencia de Paraná de JxC, Juan Carlos Ortega, destacó en González a “una familia trabajadora”. “Hay que apostar a las pequeñas empresas que generan fuentes de trabajo y este es un gran ejemplo porque Cacho viene de bajarse de una camioneta para fabricar sus tapas de empanadas. Sus hijos lo ayudan y lo acompañan porque es una empresa familiar. Y es a lo que hay que apostar: en los peores momentos de la vida, siempre se sale adelante”, expuso.