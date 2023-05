Larreta anunció que Jorge Macri será precandidato del PRO en Buenos Aires

Foto: Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri

El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, fue elegido como el único precandidato del PRO para competir en las PASO de Juntos por el Cambio a jefe de Gobierno de la Ciudad, dejando sin chances a su par de Salud, Fernán Quirós.



La definición fue dada a conocer por el saliente mandatario capitalino, Horacio Rodríguez Larreta, luego de analizar una serie de encuestas que mostraron que el ex intendente de Vicente López era un postulante con mayor nivel de competitividad de cara a las internas del 13 de agosto.



"Hemos decidido que para garantizar la continuidad de todos los cambios que hemos llevado adelante en la Ciudad y para trabajar por todos los desafíos que aun quedan por lograr, Jorge será el candidato del PRO", sostuvo el precandidato presidencial a través de su cuenta de Twitter.



El jefe de Gobierno porteño remarcó que "no es una decisión que se toma rápido, sino que es una decisión que se toma bien y a conciencia", al tiempo que señaló que ambos "tienen sobradas capacidades".



"Jorge tiene una intención de voto muy consolidada y Fernán una potencialidad muy auspiciosa", explicó el referente del PRO respecto a los motivos que inclinaron la cancha en favor de su ministro de Gobierno.



En sus redes sociales, Rodríguez Larreta definió a Quirós como "un ser humano con mayúsculas, un trabajador incansable y un defensor del bienestar integral de las personas", al tiempo que respaldó al flamante precandidato: "Quiero manifestarle todo mi apoyo a Jorge. Confío en él y estoy seguro de que va a dejar todo para estar a la altura del legado que empezó Mauricio en 2007 y tuve el honor de continuar desde 2015".



Además, afirmó que "su visión, su capacidad de gestión y su compromiso con la transformación van seguir haciendo de Buenos Aires un faro para toda la Argentina y para Latinoamérica".



La elección del primo del ex presidente Mauricio Macri se dio luego de que Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, también aspirante a la Casa Rosada, acordaran que el espacio amarillo debía tener un solo postulante en la Ciudad.



En ese sentido, se había establecido que una serie de encuestas iban a terminar de ungir quién de los dos iba a ser finalmente el representante del PRO en las PASO porteñas de Juntos por el Cambio, donde el macrismo tendrá una difícil parada ante la precandidatura del radical Martín Lousteau.



El senador nacional, quien había realizado una gran elección en 2015, tiene grandes chances de convertirse en el próximo jefe de Gobierno porteño y cuenta con el respaldo de todo el aparato de la UCR en esa carrera.