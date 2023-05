Parlasur exigió que ex asesor judicial de Cambiemos se presente ante la justicia

Parlamentarios argentinos del Mercosur (Parlasur) firmaron este lunes una solicitud para que el exasesor judicial macrista Fabián "Pepín" Rodríguez Simón se presente ante la Justicia federal argentina en la causa que investiga el armado de una mesa judicial que presionaba a empresarios. También se investiga la supuesta persecución a jueces y fiscales durante la gestión de Juntos por el Cambio (2015-2019)."Entró por secretaría parlamentaria un proyecto donde la mayoría de las fuerzas políticas de Argentina, con excepción de un parlamentario, está exhortando al parlamentario Rodríguez Simón a que se presente a la justicia de su país", dijo la presidenta del Parlamento del Mercosur (Parlasur), la diputada del Frente de Todos (FdT), Cecilia Britto.Pese a que era uno de los temas del orden del día de la 86ta. sesión ordinaria, Britto explicó a Télam que la expulsión de Rodríguez Simón quedó nuevamente postergada por no haber suficientes legisladores para tratar la medida."Logramos que firmen una solicitud para que se presente en 10 días ante la Justicia", agregó sobre la jornada que se realizó hoy al mediodía en la ciudad de Montevideo.Entre ellas se encuentra la firma de la diputada de Juntos por el Cambio (JxC) María Luisa Storani, quien remarcó durante su disertación que la Justicia "no es buena para unos y mala para otros" sino que "todos" deben someterse a ella. "Nosotros pedimos que Rodríguez Simón se presente en la Justicia argentina", subrayó Storani sobre el operador judicial macrista prófugo en Uruguay desde diciembre del 2020.En diálogo con Télam, la también vicepresidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) aseguró que "no había número" de parlamentarios para tratar su expulsión.Por su lado, el diputado del FdT Gastón Harispe pidió que su destitución "sea tenida en cuenta para las próximas sesiones". "Sobre él pesa un pedido de destitución que espera a ser tratado cuando se cuente con quórum de mayoría agravada", indicó Harispe en sus redes.También la parlamentaria de ese mismo partido Julia Perié pidió la expulsión del exasesor judicial. "Este Parlasur tiene que tener cada vez más institucionalidad, más representatividad por eso considero que denigran al Parlasur personajes como 'Pepín' Rodríguez Simón que debería ser expulsado", afirmó.

Rodríguez Simón tiene un pedido de extradición solicitado por la jueza María Servini, quien ordenó su detención en 2021 para indagarlo por hostigamiento.A fines de marzo, la Corte Suprema de Uruguay rechazó un recurso de casación para ser reconocido como refugiado en ese país a fin de eludir el correspondiente proceso de extradición.En julio del año pasado, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal uruguayo había ratificado la decisión de la jueza uruguaya en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarián, en el sentido contrario a la condición de refugiado.En ese marco, el abogado defensor de Rodríguez Simón, Jorge Díaz, presentó un recurso de Casación que fue rechazado por la Corte.El segundo pedido de condición de refugiado fue presentado en diciembre del 2022 y denegado, pero resta que la justicia se expida en forma definitiva y, eventualmente, ordene su deportación.