Políticas para la República no acompañará un aumento en el boleto de colectivos

Armando Sánchez, presidente de “Políticas por la República” y pre candidato a intendente de la ciudad de Paraná, participó de la reunión del SITU acompañando a los concejales de su partido y adelantó que no votarán a favor de un aumento en el boleto del transporte urbano de pasajeros.“Hay que debatir la calidad del servicio de transporte público que sabemos que es pésimo”, dijo en diálogo cony recordó que “todas las veces que se ha convocado al SITU es para debatir aumento del boleto y a pedido de los empresarios, nosotros presentamos un pedido de reunión en el mes de marzo y recién hoy, casi a mitad de año nos reunimos”.Tras ello, Sánchez dio cuenta que “el costo del boleto de cada vecino es una decisión política y depende del oficialismo tomar medidas para hacer más eficiente el servicio de transporte público y que el boleto responda a un servicio eficiente y que esté acorde al bolsillo de los usuarios”.Finalmente, y ante un eventual debate en el Concejo sobre una actualización de tarifas, Sánchez adelantó que los ediles de su partido “están dispuestos a dar el debate de cómo mejorar el transporte porque saben cómo hacerlo, hasta tanto no discutan eso, que no cuenten con el voto para un aumento del boleto”.