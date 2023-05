Empleados del Registro Civil protestaron por mejores condiciones laborales

Empleados del Registro Civil de Paraná nucleados en UPCN se manifestaron este lunes frente a la sede de calle Dean J. Álvarez en reclamo de mejores condiciones laborales.“Desde hace tiempo que se registran distintos problemas, desde vacantes que no se cubren desde hace años y que perjudican el normal funcionamiento del Registro Civil hasta cuestiones vinculadas a lo edilicio, porque de los cuatro baños, dos están clausurados y los otros con llave”, expuso ala secretaria adjunta del gremio, Carina Domínguez. Y agregó: “Hay una deuda con los contratados de obra y guardias que se pagan en forma demorada. Pedimos a través de la secretaría de Trabajo que se conforme una comisión técnica para encontrarle una solución a la problemática, pero todavía no se ha resuelto”.Domínguez también denunció “ingresos discrecionales” en el Registro Civil. “Por un lado, los contratados de obra están totalmente precarizados y por otro, las autoridades, sin que hayan prestado servicio en la administración pública, ingresan personal que no conoce de la dinámica del Registro Civil, lo que genera malestar entre compañeros”, evidenció.“Hay 50 cargos jerárquicos que están pendientes: los trabajadores vienen cumpliendo los servicios y no se los designa en las tareas, lo cual es muy injusto en un servicio que es crítico, que siempre está a la altura de las circunstancias, y ahora necesita de respuestas urgentes”, fundamentó Domínguez.De hecho, denunció que “no hay intenciones por parte del ministerio provincial de Gobierno de solucionar los inconvenientes”. Y en esa línea, ejemplificó: “Los ficheros están deteriorados y es imposible buscar información de esa manera, además, se perjudica la correcta conservación de los libros”.En la oportunidad, la secretaria adjunta de UPCN anunció que los días martes y jueves de la semana próxima habrá retenciones de servicios. “Será una medida progresiva porque si no hay respuesta, se profundizará”, anticipó y confirmó la convocatoria a un encuentro provincial -previsto para las próximas semanas- donde se constituirá un pliego de demandas.