Lucía Varisco homenajeó a su padre con una carta a dos años de su fallecimiento

La diputada provincial publicó un video en sus redes sociales en el que le dedica unas sentidas palabras al ex intendente Sergio Varisco, en conmemoración del aniversario de su fallecimiento ocurrido el 27 de mayo de 2021.“Hola pá, estoy acá en la quinta donde compartimos tantos momentos lindos y donde también pasaste tus últimos días. Hace dos años que no estás pero el tiempo es algo muy relativo”, comienza diciendo el texto acompañado con imágenes del dirigente y referente destacado de la Unión Cívica Radical.Más adelante, Lucía Varisco expresa: “Es muy fuerte cuando me hablan de vos en presente. En esos momentos pareciera que nunca te fuiste y que estos dos años no pasaron. Día a día camino por los barrios, recorro la provincia de lado a lado y visito a correligionarios de otros lugares. Todos reconocen tu obra y el enorme dirigente que fuiste. Quedate tranquilo, te puedo asegurar que lo que más te importaba, el cariño de la gente, está intacto”.Asimismo, la carta hace alusión al Movimiento de Unidad Radical, el espacio fundado por Humberto Varisco que es referencia del Radicalismo de Paraná. “También está intacto el MUR, que sigue abierto y creciendo, con muchas actividades y lleno de militancia. No es fácil continuar sin vos y la abuela, pero con el compromiso y el esfuerzo de muchos, lo estamos haciendo. Porque sentimos que es la mejor manera de rendirles homenaje”.

A continuación el texto completo

En otro pasaje de la misiva, la legisladora señala que “en política hay momentos de disgustos y presiones, pero es más grande la voluntad de transformar las cosas y seguimos adelante. Por eso renunciar nunca fue una opción para vos. Para mí tampoco”. “Tenemos memoria y no olvidamos lo que tuvimos que pasar: las injusticias, las mentiras, el dolor, la impotencia, los responsables y las traiciones. Pero la verdad sale a la luz. Y siempre elegimos construir, seguir ayudando a la gente y apostar al futuro honrando tu nombre”, agrega.Hacia el final del texto, Varisco manifiesta: “Te extraño hoy y todos los días. Pero sé que caminas al lado mío y que tu fuerza me llega de distintos modos; que me regalaste esta pasión por la política que llevo en la sangre y que vamos a seguir construyendo, llenos de sueños y proyectos que vamos a concretar dando siempre lo mejor como vos nos enseñaste”.“Hola pá, estoy acá en la quinta donde compartimos tantos momentos lindos y donde también pasaste tus últimos días. Hace dos años que no estás pero el tiempo es algo muy relativo.Extraño mucho contarte mis cosas, preguntarte qué pensás y escuchar tus consejos porque siempre hacías todo más simple. Tu sentido del humor, los recitales y las pelis juntos. Agarrar el auto, poner música y salir a dar vueltas por ahí. Las noches de estudio en la casa de Pellegrini con vos y la abuela siempre preguntando cómo iba en la facultad. El tiempo parece una eternidad. Por eso trato de no pensar y seguir adelante.Pero también es muy loco porque siempre algo o alguien trae tu presencia y siento que estás acá y que al final del día voy a llamarte para contarte todo lo que hice y quién te mandó saludos. Son tantas las personas que me cruzo a diario, que me hablan de vos, de cuando los visitabas y recorrías la ciudad, de cómo las ayudaste y de lo grande que fuiste.Siempre están las anécdotas de cuando era chica y me quedaba con vos hasta tarde en la Municipalidad, haciendo la tarea, pintando o jugando al fútbol. Después, al final del día, nos íbamos a dar vueltas en el auto para que pudiera dormir.Es muy fuerte cuando me hablan de vos en presente. En esos momentos pareciera que nunca te fuiste y que estos dos años no pasaron.Día a día camino por los barrios, recorro la provincia de lado a lado y visito a correligionarios de otros lugares. Todos reconocen tu obra y el enorme dirigente que fuiste. Quedate tranquilo, te puedo asegurar que lo que más te importaba, el cariño de la gente, está intacto.También está intacto el MUR, que sigue abierto y creciendo, con muchas actividades y lleno de militancia. No es fácil continuar sin vos y la abuela, pero con el compromiso y el esfuerzo de muchos, lo estamos haciendo. Porque sentimos que es la mejor manera de rendirles homenaje.Tu mayor legado es la pasión por la política y por el partido; todo el tiempo que le dedicabas y que de chica obvio no entendía, pero pude comprender de grande.En política hay momentos de disgustos y presiones pero es más grande la voluntad de transformar las cosas y seguimos adelante. Por eso renunciar nunca fue una opción para vos. Para mí tampoco.Tenemos memoria y no olvidamos lo que tuvimos que pasar: las injusticias, las mentiras, el dolor, la impotencia, los responsables y las traiciones. Pero la verdad sale a la luz. Y siempre elegimos construir, seguir ayudando a la gente y apostar al futuro honrando tu nombre.Tu casa, sigue igual. Tus libros, tus medallitas, los bustos de Yrigoyen y de Alfonsín. Algún día voy a hacer un museo con todas esas cosas que amabas coleccionar. Me pregunto si el abuelo se imaginó todos los recuerdos que guardaría esta casa cuando la construyó de joven.Te cuento que Bart, Lisa y Rachel siguen haciendo lío y hace poco se sumaron Joey, un gatito, y Chandler, un perrito que abandonaron por casa.Estoy segura de que me estás cuidando desde arriba, pero también sabés que no estoy sola y que mamá es un fierro que me banca en todas, como lo hizo siempre; que los tíos, las tías y la primada me acompañan y me llenan de energía, y cada tanto me junto a comer con tus amigos y pasamos horas recordando anécdotas tuyas.Te extraño hoy y todos los días. Pero sé que caminas al lado mío y que tu fuerza me llega de distintos modos; que me regalaste esta pasión por la política que llevo en la sangre y que vamos a seguir construyendo, llenos de sueños y proyectos que vamos a concretar dando siempre lo mejor como vos nos enseñaste.Gracias por tanto, pá. Y si me preguntás qué tengo ganas de hacer, te abrazaría con toda mi fuerza. Besos al cielo”.