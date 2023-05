Cristina Kirchner: “en mi Gobierno, fue donde más ganaron los trabajadores”

Video: A 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. En vivo desde Plaza de Mayo.

La vicepresidenta recordó la llegada de Néstor Kirchner al poder: "Ese país que recibió al presidente patagónico con apenas 22% de los votos. Sigue viviendo en el corazón del pueblo, de cada argentino y argentina".A su vez, dijo: "Cuando dicen que es necesario que el Estado sea chiquito, no moleste, que deje en paz a los argentinos, quiero compartir con ustedes ante tanta confusión, que cuando Néstor llegó el Estado era chiquito y la deuda externa, enorme".Recapituló las obras que se realizaron durante el gobierno de su esposo: "Si todo estaba en manos de los privados, si estaba en manos de los buenos administradores, ¿por qué la Argentina debía tanta plata?. Porque habían contraído deuda externa, porque la habían estatizado en el '82, porque siguieron durante toda la década de los '90 para sostener la falsa dolarización endeudando al país y el día que se cayó la falsa dolarización estalló el país"."A la patria hay que amarla completa. Esta plaza fue poblada de represión a Madres y Abuelas, el día que se caía la convertibilidad y se apropiaban de los depósitos a plazo fijo en el 'corralito' del señor clavo de ojitos claros. Cuando hoy escuchamos a los discípulos y colaboradores de ese ministro explicarnos lo que van a hacer, a nosotros, porque claro nosotros no entendemos de economía como ellos... Quiero decirle que es cierto Kirchner era un simple abogado, como yo, pero fuimos los kukas los que pagamos los depósitos a plazo fijo. Cuando fueron a buscar los dólares y los pesos a los bancos, no estaban. ¡No estaban! Se las quedaron los genios de las finanzas. Esos dólares y pesos los pagaron los kukas, Néstor y Cristina", manifestó.Y enfatizó: "Anoten genios de la economía, se la garpamos nosotros la de ustedes. Nosotros, los kukas, los perucas"."Era un modelo de construcción de la sociedad, de producción, de inclusión social, de sostenimiento de la industria, de buenos salarios, no es pecado buenos salarios. Aquel gobierno termina con el mejor salario en dólares de toda Latinoamérica, de la mejor jubilación y mayor participación de los trabajadores del PBI", remarcó y agregó: "Era cuando más gente podía ahorrar plata".AMPLIAREMOS