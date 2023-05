Cristina encabezará el acto a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner

Con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como única oradora, el Frente de Todos (FdT) realizará hoy, a las 16, en Plaza de Mayo, un acto en conmemoración por el 20° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, que contará con la participación de todos los sectores del oficialismo que esperan definiciones electorales de cara las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).La convocatoria, en coincidencia con la fecha patria del 25 de Mayo, se llevará a cabo a menos de un mes de la fecha límite para la presentación de listas de precandidatos, prevista para el próximo 24 de junio.Al ser consultada sobre cuál sería su respuesta cuando los militantes canten 'Cristina Presidenta', la Vicepresidenta respondió: "Vayan a la Plaza. Hay que ir a la Plaza a escuchar", remarcó.Esta frase despertó el interés de la militancia kirchnerista y también generó una gran centralidad, ya que todos los sectores dentro del FdT esperan las palabras de la ex presidenta y, a priori, como un gesto político han convocado y participarán espacios que no se habían sumado al operativo clamor por la candidatura de Cristina Kirchner, como el Frente Renovador (FR) y el Movimiento Evita.También el presidente Alberto Fernández convocó a la Plaza: "El 25/5/2003 cambió la historia. La llegada de Néstor Kirchner inició un camino de reparación moral, justicia social y derechos humanos. Al cumplirse 20 años, convoco a todas y todos a homenajearlo en Plaza de Mayo y escuchar a su compañera de vida Cristina Kirchner. Néstor nos une", escribió en su cuenta de Twitter.En un evento que se espera que sea multitudinario, la expresidenta envió 300 invitaciones especiales en la que se destacaron gobernadores, legisladores, intendentes, referentes de organizaciones políticas y sociales y dirigentes de organismos de derechos humanos, según señalaron desde el entorno de Cristina Kirchner.A la espera del discurso de Cristina Kirchner estipulado para las 16, las distintas organizaciones políticas, sociales y sindicales convocaron a sus militantes al mediodía en la zona del microcentro mientras que La Cámpora convocó a reunirse en Plaza de Mayo a las 14.Por eso, la zona de Plaza de Mayo y las cuadras aledañas se verán afectadas su normal circulación desde pasado el mediodía.Con respecto al armado del acto, desde el martes a mediodía comenzó el despliegue de estructuras y de operarios que aceleraron el pulso de los trabajos para montar un escenario ubicado en la Plaza de Mayo, entre la Pirámide de Mayo y el Monumento a Manuel Belgrano, de espaldas a la Casa de Gobierno.La tribuna desde dónde dirigirá la palabra la Vicepresidenta se eleva cerca de 3 metros del suelo y tiene un frente de más de 15 metros de largo, coronada por dos pantallas gigantes a cada uno de los lados.Ante el pronóstico de un clima lluvioso en la ciudad de Buenos Aires, el escenario cuenta con un techo que se montó a más de 20 metros de altura para proteger a la oradora.En el perímetro del escenario ya se colocaron las vallas de seguridad, formando un anillo de 30 metros de diámetro, dónde sólo accederán los organizadores y los invitados especiales.Mientras tanto, entre las rejas de la Casa Rosada y la parte trasera del espacio donde se desarrollará la acción pública se montaron equipos electrógenos, camerinos y dos carpas de más de 25 metros de largo para recibir a los invitados cerca de la intersección de Balcarce e Hipólito Yrigoyen.Mientras tanto, en el otro extremo de la Plaza, también se montaron tres pantallas y torres de sonido que apuntan, cada una a la Avenida de Mayo, a la Diagonal Julio A. Roca y a la Diagonal Roque Sáenz Peña.Para avanzar en la organización del acto, la Vicepresidenta y el presidente del PJ bonaerense y diputado nacional, Máximo Kirchner, se reunieron con referentes del Movimiento Evita para "ultimar detalles".Así lo contó la cuenta oficial del Movimiento Evita, que también expresó: "Seguimos trabajando para fortalecer la unidad del campo nacional y popular".En declaraciones radiales, el referente del Movimiento Evita y secretario Economía Social, Emilio Pérsico, afirmó: "Creemos que tendríamos que tener mucha movilización popular y que hay que construir un espacio de unidad en la calle muy grande. Calculo que movilizaremos más de 50 mil desde nuestro movimiento. Va a haber muchísima gente", estimó.A su turno, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, consideró que "va a ser un día festivo a pesar de que Néstor no está entre nosotros" y además planteó que "todos los sectores van a estar representados" en la Plaza.Con el mismo objetivo, el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro y el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, se reunieron en Quilmes el pasado lunes con intendentes del conurbano bonaerense y dirigentes del peronismo provincial.Luego, Máximo Kirchner mantuvo un encuentro en el despacho de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, con la mesa ejecutiva del FR, en la cual se acordó que ese espacio liderado por el ministro de Economía, Sergio Massa, participe del acto.Ese mismo día, de Pedro se reunió con el diputado y líder de la CTA, Hugo Yasky, en la sede porteña, donde consideró que la movilización buscará también "decir basta a sectores del Poder Judicial que no están investigando sobre los responsables intelectuales y materiales del intento de asesinato de Cristina".Por su parte, Yasky consideró que el acto "tendrá un carácter histórico, de esos que quedarán grabados en la memoria popular. Vamos a conmemorar los 20 años de la asunción de Néstor (Kirchner) y habrá una multitud que seguramente todavía tiene esperanza en que Cristina encauce esta historia".La idea de realizar un acto en conmemoración de los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner surgió del grupo de sindicatos afines al kirchnerismo que se lo propusieron a la Vicepresidenta en una reunión el pasado 12 de abril en su despacho del Senado.A pesar de que esa convocatoria formaba parte del operativo clamor para que Cristina Kirchner acepte ser candidata a Presidenta, la realización del acto se mantuvo tras la ratificación de la vicepresidenta de que no será candidata, aunque se cambió el lugar que pasó de la avenida 9 de julio a la Plaza de Mayo.De esta manera, cobró mayor fuerza porque semanas atrás se sumaron a la organización los sectores que conforman 'La Mesa de Ensenada', que fueron los encargados del armado de los plenarios de la militancia que bregan por vencer a la proscripción de la vicepresidenta producto de la condena en primera instancia por el caso 'Vialidad'.A menos de un mes de la fecha límite para la presentación de las listas de candidatos, el discurso de Cristina Kirchner cobra mayor relevancia por la falta de definiciones en el FdT sobre los posibles precandidatos presidenciales y si habrá o no competencia interna en las PASO.