"Estamos muy satisfechos", aseguró Bordet sobre la misión comercial en África

fue la figura política más importante que estuvo en la Gala Patria, que se llevó a cabo en el Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Paraná. Lo hizo luego de su viaje por África como representante de la Región Centro.Antes de que comience la función, hizo referencia a la fecha patria que se celebrará mañana: “. El 25 de mayo significa el comienzo de una gesta que indefectiblemente va a terminar con la independencia de la patria. Era la vocación de un grupo de patriotas muy jóvenes que proclamaban a través del Cabildo abierto, que comienza el 22 de mayo, el 25 con el nombramiento de la Primera Junta y el camino hacia nuestra independencia"."Además, el titular de la Gobernación sostuvo: "Es un momento clave para lo que sucede en nuestro país, con tantas divisiones, tantas cuestiones personales que hacen que nos alejen de los intereses comunes que tiene nuestra patria.”.En referencia al viaje que hizo hace algunos días, el mandatario expresó: “Primero que nada, resaltar que con la Región Centro, con el gobernador Perotti y representantes de la provincia de Córdoba, iniciamos una misión en los países del Magreb, en el norte de África (Argelia, Egipto y Marruecos). Países que tienen mucho para poder recibir nuestros productos, nuestras exportaciones (esperemos) que puedan generar nuevos horizontes.”.Por último, se refirió a la situación climática que ocurrió en Entre Ríos: “Tanto en Paraná como en el resto de la provincia no registramos evacuados. La mayor parte del fenómeno se dio en el departamento Paraná. Pero también, en el resto de la provincia el agua que ha caído fue mucha y está previsto también continuar mañana con intensas lluvias. Estamos monitoreando y asistiendo a todos los vecinos y vecinas que están siendo damnificados por este fenómeno". En ese marco, sostuvo que podría llegar a suspenderse el acto central que se desarrollará en Concepción del Uruguay: “Estamos evaluando a ver qué pasa con la lluvia. El desfile que estaba previsto se complica por las inclemencias y estamos analizando para ver cómo se presenta la jornada mañana”El intendente de Paraná y precandidato a gobernador de Entre Ríos, por otro lado, sostuvo que "Sobre este punto, comunicó: "Hasta hace algunos minutos estuvimos trabajando con el gobernador, por la contingencia climática. Hasta las 19:30 llovieron en la ciudad de Paraná 110 milímetros. A través de protección civil se han atendido a 90 personas con distintos reclamos puntuales. También, a través de Desarrollo Social, a 300 familias. No hay evacuados. Sí, por supuesto, la gran caída de agua concentrada generó inconvenientes en el barrio Capibá y Bajada –en la zona de la aceitera-. Todas las obras que venimos ejecutando con el acompañamiento de la provincia y de la Nación ha funcionado perfectamente. Se pudo ver hoy en calle Manuel Gálvez, un lugar complejo de la ciudad de Paraná, la obra ha funcionado perfectamente. La gente puede transitar con tranquilidad. También se puede ver cómo está funcionando la cuenca de La Santiagueña sobre calle San Juan. Las obras en Racedo y Galarza, la zona de Toribio Ortíz y en Rondeau".A su vez, remarcó la intervención del Promeba “en barrio Humito, Flores”. En ese sentido, el intendente explayó: “Personas que antes vivían a la vera del arroyo y que hoy tienen una situación digna y contenida ha hecho que no tenga mayores problemas aún en estas lluvias que es casi una de las más importantes de las últimas décadas”.