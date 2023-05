Paraná: Ayelén Acosta presentó sus propuestas para la ciudad

La, utilizó las redes sociales para presentar sus propuestas para la ciudad. “Muchos saben que estoy trabajando junto a mí equipo para ser candidata a intendente de la ciudad de Paraná”, comienza diciendo la mujer de Juntos por el Cambio.“Lo hago por la misma razón por la que me sumé hace más de quince años a participar en política, laexpresa la diputada antes de describir parte de su actividad como candidata. “Los visito a diario y me duele escucharlos”, dijo y describió algunos de los asuntos que recoge como preocupación de los vecinos: “Esa angustia porque sus hijos se van del país, la desesperación de los comerciantes porque no pueden sostener su negocio, la frustración de aquellos que buscan trabajo y no lo consiguen y la amenaza de narcotráfico que se instaló en esta ciudad”.“Quiero ser intendenta de Paraná porque quiero una ciudad pujante y turística. Y les aseguro que tenemos todo para hacerlo”, sostiene y avanza en la necesidad de gestionar con valores: “, por eso estamos trabajando en un proyecto de ciudad conEn la presentación, Acosta avanza en una serie de propuestas de ejecución inmediata que se relacionan con lacon la(entre ellos la publicación de los sueldos de los funcionarios y de la publicidad de las licitaciones en tiempo real) y la ampliación del presupuesto participativo. También adelantó que va a realizar laspara que los secretarios tomen de primera mano las demandas de cada vecino. Reiteró la decisión de implementar una guardia urbana, formada con personal municipal que ya es empleado y que, además, permita aliviar el trabajo de la policía con los delitos que le son propios investigar. Propone, además, laen la ciudad y“Ustedes nos piden que la política sea la primera en dar señales de austeridad. Por eso vamos a eliminar el 50% de los cargos políticos existentes. Vamos a digitalizar la municipalidad de Paraná en los primeros seis meses de mí gestión, para que aquel vecino que quiera acceder a información pueda hacerlo, desde los sueldos de los funcionarios hasta las licitaciones públicas”, anunció.“Quiero que las transformaciones las hagamos juntos”, sostuvo e informó: “Por eso vamos a efectivizar el presupuesto participativo. Además, mis reuniones de gabinete van a ser abiertas a todo el público, para que todos sepan qué estamos haciendo y qué estamos planificando”.“Vamos a eliminar el 70% de los impuestos existentes para quienes emprenden en nuestra ciudad y vamos a poner a disposición créditos a tasa cero para quienes desarrollen los centros comerciales barriales”, publicó.para así vivir en una ciudad más segura y colaborar en la prevención del delito con la policía provincial”, finalizó las propuestas.sea con quien sea. Porque es el compromiso que asumí con Patricia y con Rogelio, y que hoy asumo con ustedes”, señaló.“Sé que no han bajado los brazos, a pesar del mal momento. Pero quiero que sepan que estoy a su lado, de los que aún apuestan por nuestra tierra.finalizó Acosta.

Nuestra ciudad tiene que ser un lugar donde nuestros hijos puedan crecer y prosperar.



Paraná tiene que ser una ciudad turística, una ciudad donde los emprendedores puedan desarrollar sus negocios, una ciudad donde las calles estén libres de la amenaza del narcotráfico.



Quiero que Paraná sea un faro para la provincia y el país. Estoy convencida de que, en equipo, los vecinos podemos hacerlo. Tenemos la potencia necesaria para lograrlo.



Junto con Patricia Bullrich y Rogelio Frigerio vamos a llevar a cabo la transformación que necesitamos. Publicado por Ayelen Acosta en Miércoles, 24 de mayo de 2023