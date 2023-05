La Provincia licitó la pavimentación de calles en barrio 500 viviendas de Paraná

Paraná Bahl entregó la llave de los departamentos del Procrear a 31 familias de Paraná

Las obras de pavimento, desagües y cordones cuneta de las 500 viviendas cuya construcción está en marcha en la capital entrerriana, serán realizadas con fondos provinciales y tienen un presupuesto oficial de 1.070.588,59 pesos.Se realizó este martes la apertura de las ofertas económicas para la realización de las obras de pavimento, desagües y cordones cuneta de las 500 viviendas que se construyen en Paraná. Serán ejecutadas con fondos provinciales y tienen un presupuesto oficial de 1.070.588,59 pesos.En el acto que se desarrolló en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno participaron la vicegobernadora Laura Stratta, el intendente de Paraná Adán Bahl, la ministra de Gobierno Rosario Romero, el ministro de Planeamiento Marcelo Richard y el presidente del IAPV Marcelo Bisogni, entre otras autoridades.“Paraná es una muestra clara y cabal de la importancia que tiene planificar, pero sobre todo también de ejecutar las obras y cumplir con la palabra empeñada. No solamente estamos garantizando el derecho a la vivienda con esas 500 viviendas que se suman a otras 1300 viviendas, sino que también estamos dotando de obras de infraestructura. Y cuando hablamos de calidad de vida se trata de eso: del derecho al hábitat, pero también del pavimento, de las obras del cordón cuneta, de las obras de saneamiento que son necesarias siempre para tener ciudades que tengan perspectiva de desarrollo y que sean dignas de ser vividas”, señaló Laura Stratta.Además, ratificó “el compromiso del gobernador Gustavo Bordet y el Gobierno de la provincia de llevar adelante esta agenda de manera articulada y respetuosa con el Gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos locales aunando esfuerzos y sinergias que nos permitan darle respuestas largamente esperadas a las y los vecinos”, puntualizó.El intendente Bahl resaltó la “visión integral” del Gobierno para abordar el acceso a la vivienda“Valoramos mucho la decisión del gobierno provincial. Estas 59 cuadras de asfalto hablan de una visión integral del tema de la vivienda, porque no sólo se garantiza a los paranaenses el techo propio sino también un hábitat adecuado: sin polvillo, sin barro, conectado a la ciudad, con salud, educación y espacios públicos”, dijo el intendente de Paraná Adán Bahl, para luego resaltar: “El tema del acceso a la casa propia es una preocupación para muchos argentinos. En nuestra provincia, tenemos un Gobierno que se ocupa de que los entrerrianos podamos acceder a este derecho”.“Y eso es un claro ejemplo de que en política no todos somos lo mismo. Mientras a algunos no les importó dejar paralizadas 426 viviendas en nuestra ciudad, nuestro Gobernador construyó 500 casas, las dotó de servicio e infraestructura y proyecta construir 500 más en este mismo lugar”, puso de relieve.A su turno, el ministro de Planeamiento Marcelo Richard, manifestó que en este caso se trata de “una obra importante de infraestructura” y tras agradecer “la participación y el trabajo que viene llevando adelante el Ministerio a través de las licitaciones” reconoció “el apoyo de las empresas para poder seguir trabajando en la obra pública en general”.“Esta obra es financiada en un 100% por el gobierno de la provincia de Entre Ríos”, resaltó por su parte Marcelo Bisogni presidente del IAPV y repasó el proceso que dio lugar a la construcción de estas 500 viviendas en el marco de un trabajo conjunto entre la Provincia y la Nación. Luego destacó la decisión del gobernador Gustavo Bordet de llevar adelante las obras complementarias y en ese sentido, subrayó también la obra de la planta de tratamiento de líquidos cloacales que allí se levanta “una de las únicas plantas en Latinoamérica por la modernización y la tecnología”, acentuó.El pavimento, los desagües y los cordones cuneta de las 500 viviendas cuya construcción está en marcha en la capital entrerriana surgen de la necesidad de brindar una solución a los adjudicatarios de ese grupo habitacional ante la falta de una calzada pavimentada que les permita circular adecuadamente. El objetivo entonces es garantizar las condiciones de infraestructura, accesibilidad, movilidad y seguridad en las distintas arterias que conforman el barrio.Para eso se prevén trabajos de pavimento rígido, cordones cunetas y obras complementarias de desagües, a fin de mejorar el tránsito vehicular de la zona y sus accesos distribuidos en un total de 59 cuadras, ubicadas en calle Juan Báez al final.