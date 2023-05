Elecciones en ATE Entre Ríos: vence plazo para la presentación de listas

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos irá a elecciones para renovar sus autoridades el próximo miércoles 9 de agosto. Según el cronograma electoral, este martes vence el plazo para presentar las candidaturas.



Y si bien tienen tiempo hasta las 23:59 aún no hay listas presentadas.



Ante la consulta, el actual secretario General del gremio, Oscar Muntes, adelantó que desde su sector aún no terminaron de acordar la lista por lo que prevén que recién en horas de la tarde quedaría cerrada.



No obstante, no dio indicios si volverá a postularse para seguir al frente de ATE Entre Ríos, teniendo en cuenta que según la última reforma del estatuto gremial está habilitado para acceder a un tercer mandato, indica el sitio APF.