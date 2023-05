"El problema de la basura nos aqueja a todos, no solo a Colonia Avellaneda"

Elecciones

Ariel Weiss, intendente de Colonia Avellaneda, estuvo en el programa, de, y se refirió a la problemática de los residuos.En ese sentido, dijo que “desde 2014 nuestra localidad tiene un convenio con la municipalidad de Paraná. Se firmó con Blanca Osuna y quien en su momento era intendente de Colonia Avellaneda, Edgardo Dellizzotti. Paraná presentó ante Nación un proyecto de un Girsu, una planta para tratar la basura del Gran Paraná y Paraná. Esto habilitó a que Colonia Avellaneda pueda, en forma organizada y con autorización, arrojar los residuos en Paraná”.“Esto se venía haciendo hace más de dos años, veníamos trabajando en este convenio con una cantidad de la basura, no con la totalidad, ya que tenemos un solo camión compactador y con él veníamos trasladando la basura a Paraná”, explicó.Días atrás, se conoció que la justicia ordenó cerrar el basural de Colonia Avellaneda y buscar un nuevo espacio con el tratamiento adecuado de los residuos. Al respecto, Weiss indicó que “este fallo aceleró un poco la tarea que nosotros veníamos desempeñando desde el primer día de gestión. La basura es algo que nos aqueja a todos, no es un problema de nuestra localidad, sino que es un problema que tenemos en general y la concientización es un trabajo que tenemos que ir dando paso a paso todos los días”.“Cuando comenzó la gestión y empezamos a desarrollar proyectos para tratar la basura, nos encontramos con una ciudad que no tenía un lugar donde arrojar la basura. El campo donde estaban tirando la basura el municipio lo estaba usurpando. Provenía la costumbre de la Junta de Gobierno, se continuó haciendo durante el municipio y fue tomando una dimensión con una velocidad altísima, con el mismo crecimiento de la ciudad, a lo que generó un colapso muy grande”, indicó.Dijo que “ser un gran conglomerado a Paraná nos pone en situaciones complejas. Quienes iban a trabajar de la basura son todos ciudadanos paranaenses, de la zona de Parera. Iluminarse, calefaccionarse, sacar alambres de la quema, todo eso generaba un grave problema en un asentamiento muy cercano al basural”.“El pedido de amparo por parte de los vecinos aceleró un poco la tarea que nosotros veníamos desempeñando. Somos parte de una metrópolis y decir que estamos tirando la basura en Paraná es generar una grieta innecesaria. Tenemos con Paraná una relación socio-laboral constante. Colonia Avellaneda es un lugar que cobija y abraza a los paranaenses como una alternativa habitacional. Crecimos el 600% en 12 años. Eso arroja la enorme alternativa que es Colonia Avellaneda como punto habitacional. La relación socio-laboral que tenemos con Paraná, San Benito y Oro Verde requiere de una secretaría metropolitana que pueda llevar adelante políticas de gestión. Es una de las iniciativas que vengo impulsando desde hace tiempo”, agregó.Resaltó que “por esta cercanía, Colonia Avellaneda tiene un montón de normativas que necesita resolver una secretaría metropolitana. Me refiero a cuestiones tributarias, porque hay empresas que hacen su gestión logística en Colonia Avellaneda, pero su punto de venta es Paraná, por ejemplo. No tenemos un convenio con la empresa de transporte y por ello los boletos escolares de Colonia Avellaneda están exceptuados de beneficios. También el tema Policía, basura y otros. Tendremos la llegada de agua dulce a partir de una gran obra, pero la planta Echeverría es de Paraná”.Respecto a la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de no ser candidata, Weiss opinó: “el peronismo tiene muchísimos cuadros de poder, de una gran capacidad de gobierno y con muchísimos aportes para dar. El peronismo está en su armado, en su estructura, se está organizando”.“Como movimiento al cual pertenezco llegado el momento de las elecciones van a estar las mejores opciones para que en la democracia podamos elegir, para que la ciudadanía pueda sufragar su voto y así poder tener esta gran continuidad que necesitamos tener como nación, provincia y localidades”, dijo.Remarcó que “en la provincia el gobernador ha determinado un candidato para su continuidad y, a la vez, también manifestó que aquel que dentro del movimiento del peronismo no lo considere tenga las PASO como alternativa. Hay muchísimos cuadros que tienen grandes capacidades y que van a tomar su definición en el momento que sea oportuno y para el beneficio de todo el movimiento, no para un perjuicio, en tiempos de tanto sacrificio que hemos hecho todos los entrerrianos y argentinos”.