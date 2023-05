Salarios: Perczyk y gremios docentes universitarios llegaron a un acuerdo

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, y los gremios docentes universitarios acordaron incrementar en tres puntos porcentuales el ajuste salarial de este mes para los trabajadores de la actividad y conformar una comisión para revisar componentes y adicionales de ingresos que pueden ser exceptuados del Impuesto a las Ganancias.



El gremio docente tecnológico (Fagdut) sostuvo que luego de haberse difundido el índice inflacionario de abril último, del 8,4%, las federaciones sindicales solicitaron a la cartera educativa un nuevo encuentro de la Comisión de Seguimiento de la Evolución del Salario, que se realizó hoy y acordó un 3% adicional sobre los ajustes ya convenidos.



El mes anterior los sindicatos y el Gobierno habían acordado adelantar los incrementos ya pactados, es decir, un 8% para abril último y otro 6% para mayo, pero luego de la difusión de los índices inflacionarios los gremios reclamaron a la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) mejorar el ajuste de este mes y analizar el de los próximos meses.



"Se logró actualizar otra vez los salarios para no correr detrás de la inflación y perder poder adquisitivo, pero en este contexto de gran incertidumbre económica es muy complicado firmar un programa salarial que ofrezca certidumbre y previsibilidad", aseguró el secretario general de la Fagdut, Norberto Heyaca, quien explicó que por lo mismo los docentes tecnológicos son partidarios de cerrar "acuerdos paritarios cortos".



Sin embargo, el gremio ratificó el estado de alerta y no descartó intensificar las protestas, aunque reconoció que "no será necesario realizarlas mientras esté operativa la Comisión de Seguimiento y Evolución del Salario, porque el sindicato es el primero que lleva bien en alto las banderas de la educación y de la defensa de la universidad pública".



En relación con la aplicación de Ganancias sobre los salarios, las partes convinieron solicitar dictamen a "la autoridad competente para que revise de forma exhaustiva el salario, sus componentes y/o adicionales que puedan ser exceptuados", enfatizó.



La Comisión de Seguimiento y Evolución del Salario se reunirá nuevamente el 9 de junio próximo para comenzar a analizar los ajustes salariales a aplicar a partir de ese mes.



En el encuentro en Educación participaron Perczyk; el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa; representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)) y dirigentes de los gremios Fagdut, Conadu, Conadu Histórica, Fedun, UDA y Ctera.