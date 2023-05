Fernández dijo que “el trabajo no es un costo”: pidió no "pelear entre nosotros"

Empresas Recuperadas

El presidente Alberto Fernández envió hoy un nuevo mensaje a la interna del Frente de Todos y cargó con dureza contra dirigentes opositores que tienen intenciones de sucederlo en el cargo. Además, vaticinó que las elecciones del corriente año las ganará el oficialismo."Dejemos de pelear entre nosotros porque somos lo mismo. Somos hijos de Perón y de Evita. Sabemos qué intereses defendemos y de qué lado pararnos", planteó el mandatario en referencia a sus socios accionistas de la coalición oficialista, luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner hablara de las tensiones en la relación.Lo hizo al encabezar un acto en la Cooperativa de Trabajo Cotramel, ex metalúrgica Canale, ubicada en Llavallol, desde donde aseguró: "Y cuando llegue el momento, cualquiera de nosotros, al que le toque gobernar va a estar al lado de los que trabajan y necesiten, los desposeídos. Esos fuimos, somos y seremos siempre".Para el Presidente, el próximo a sucederlo en el cargo será un referente del Frente de Todos, y tendrá la tarea de convencer a los desencantados con el oficialismo. "El 10 de diciembre va a haber otro gobierno, va a ser uno o una de los nuestros", vaticinó, y planteó: "A los argentinos que están desalentados y preocupados, hay que animarlos y hacerlos entender que el problema no está adentro sino en frente".El presidente Alberto Fernández encabezó el acto por el Día de las y los Trabajadores de Empresas Recuperadas en la Cooperativa de Trabajo Cotramel, ex metalúrgica Canale, en Llavallol, partido de Lomas de Zamora, con la presencia de representantes del sector de todo el país."Mientras están los que piensan que el trabajo es un costo, estamos los que pensamos que el trabajo es un insumo central para el desarrollo económico; por mucho capital que tengamos si no tenemos trabajo, no rinde en los términos que una sociedad necesita", expresó el mandatario al tiempo que señaló: "El capital más el trabajo puede generar empresas que den empleo, que permitan el desarrollo de familias y que hagan al desarrollo del país".En esta línea agregó: "Nosotros somos de los que creemos esto, el trabajo no es un costo, es una inversión que asociada al capital hace que la economía se mueva. Son tan importantes los que ponen el capital como los que ponen el trabajo, se necesitan necesariamente".El jefe de Estado recordó que en 2001 "uno se encontraba con empresarios que se escapaban, que se iban, huían, y trabajadores y trabajadoras que querían seguir produciendo para seguir llevando el sustento a sus casas, pero también para que la economía no se detenga".Durante el evento, denominado Futuro con inteligencia común: Trabajadores y Estado para Recuperar Argentina, el mandatario aseguró que las cooperativas "siguen funcionando por la decisión y la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras", y que en una Argentina de desarrollo "es imperioso reconocer a la economía popular, darle un marco legal que los contenga y soluciones innovadoras para que todos los trabajadores tengan los mismos derechos".Acompañaron al jefe de Estado la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico; el director nacional de Empresas Recuperadas, Eduardo Murúa, y el titular de la Cooperativa de Trabajo Metalúrgico de Llavallol (Cotramel), Nicolás Macchi.La Argentina tiene más de 400 empresas recuperadas de los distintos sectores de la economía, de los cuales el 50 por ciento se compone por metalurgia, alimentación, textil y gráfica.Por su parte, Tolosa Paz afirmó que las empresas recuperadas "son parte del gran crecimiento de la Argentina porque decidieron luchar, quedarse adentro de la unidad productiva, pelear por los derechos de los trabajadores, y ser parte de esta enorme rueda de producción a lo largo y a lo ancho del país", y agregó que "desde el Ministerio de Desarrollo Social, sabemos que el único combate real para sacar a nuestro pueblo de la pobreza es el trabajo".El encuentro se realizó con el objetivo de reafirmar una experiencia que ya cumple 25 años en Argentina, con creación de fuentes de trabajo y apertura de espacios a la comunidad, y que por primera vez cuenta con acompañamiento y asistencia del Estado.En tanto, Murúa aseguró que "nosotros tratamos de hacer lo mejor posible con los recursos que tenemos para llegar a cada uno de los trabajadores y las trabajadoras, representado la idea que tiene este Gobierno de generar cada vez más empleo".Para dar respuesta al conjunto de las empresas recuperadas se lanzó en 2020 el programa Recuperar, que incluye distintas líneas de créditos y subsidios para asistir con financiamiento y capacitaciones, entre otras herramientas, a las distintas necesidades que presenta el sector.El presidente de COTRAMEL, Nicolás Macchi, agradeció las políticas de apoyo del Estado y señaló que "las cooperativas de trabajo son recuperadoras del empleo". Explicó, además, que las empresas recuperadas son la respuesta a los momentos históricos donde "ha estado la derecha que destruye la industria y el trabajo, y frente a los cuales no nos dejamos vencer, porque el trabajo dignifica, y ese es nuestro objetivo siempre".En 2020, el Estado Nacional creó también el primer Registro Nacional de Empresas Recuperadas (RENACER) que permite realizar un mapeo inteligente sobre cada unidad productiva: especialidad, tamaño, ubicación geográfica, y número de trabajadores. Esto permite diseñar e implementar políticas públicas de manera colaborativa y más efectivas.Además, mediante un trabajo articulado entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y los programas Potenciar Trabajo y Manos a la Obra, se implementaron proyectos de fortalecimiento que alcanzaron a 220 empresas recuperadas, con más de 2.100 millones de pesos invertidos en maquinarias e insumos.