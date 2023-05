Bahl recorre la provincia: "Vamos a acompañar el desarrollo de cada pueblo"

El precandidato a gobernador se mostró en Aldea San Antonio junto a los dirigentes del departamento Gualeguaychú, Juan José Bahillo, Mariana Farfán, German Grané, el anfitríon Mauro Diaz Chavez, intendentes, presidentes de comunas y juntas de gobierno y referentes sociales. Es la primera actividad de Bahl en calidad de precandidato a gobernador. "Vamos a acompañar el desarrollo de cada pueblo, porque esa es más manera de continuar con la transformación de la provincia, con el orden y los logros que nos deja Gustavo Bordet", afirmó.“Somos entrerrianos. Somos federales. Y vamos a acompañar el desarrollo de cada pueblo, porque esa es la manera de transformar la provincia. En Aldea San Antonio, junto a compañeros de distintas ciudades y comunas, estuvimos proyectando el futuro de Entre Ríos”, indicó Bahl, luego del encuentro.El precandidato a gobernador además llamó a hacer el esfuerzo para encontrar síntesis en cada localidad ya que “la elección se va a ganar de abajo hacia arriba: “Estamos empezando a caminar la provincia por acá: Aldea San Antonio, un municipio pujante, con gente trabajadora, y no es una casualidad. Es una forma de dar señales a las localidades pequeñas, de qué manera pretendemos llevar adelante una gestión, con todos adentro. No medimos a las localidades por la cantidad de votos, sino que por los vecinos que tienen que salir adelante”.Por su parte, el actual secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, valoró la figura y la decisión de Adán Bahl de encarnar la precandidatura a gobernador e indicó: “Que Beto sea candidato me llena de orgullo y de tranquilidad, sé con el profesionalismo y la responsabilidad con la que trabaja, en equipo y con conocimiento del territorio y ese es un valor muy importante para encarnar este desafío en tiempos muy difíciles y complejos”. Y ante los presentes, afirmó al precandidato: “Con los matices que podemos tener y que nos enriquecen, contá con nosotros, con cada una de las compañeras y compañeros”.El anfitrión Mauro Diaz Chavez saludó la presencia de Bahl y valoró: "Beto está acá en su primera actividad como candidato, lo vamos a acompañar porque sabemos que puede hacer en la provincia lo que ha hecho en Paraná, con un nivel de obra pública inédito, transformándola en la verdadera capital de provincia que debe ser".Bahl fue acompañado por la viceintendenta de Paraná, Andrea Zoff. Además dieron el presente los Intendentes de Larroque, Leonardo Hassel; de Enrique Carbó, Rodolfo Romero; de Gilbert, Alberto Menesse, los presidentes comunales de San Juan, Nelson Treisse, de Irazusta, Betina Hilt, y de juntas de Rincón del Cinto y Cuchilla Redonda, Elvio Mohr y Juan Gonzalez.Estuvieron los concejales de Gualeguaychú, Sofia Giglione, Ignacio Farfan y Andrea Noguera y también se vio a la directora departamental de escuelas, Marta Landó y funcionarios y concejales de distintas localidades del departamento Gualeguaychu.