Gómez Tutau: "Gracias a los políticos profesionales por los servicios prestados"

Durante este encuentro y ante la presencia de 250 referencias, nuestro dirigente Emiliano Gómez Tutau, agradeció a los políticos profesionales por los servicios prestados y enfatizó en que ahora es nuestro momento de ser protagonistas "Hace más de 30 años que se recibieron de políticas y políticos, ¡un aplauso para esos compañeros! Ahora vamos a darle un abrazo y vamos a decirle muchas gracias por su servicio, pero ahora nos toca a nosotros, nos vamos a hacer cargo".Siguiendo esta misma línea, nuestro referente advirtió, "Esta es la discusión que estamos dando ¿Qué queremos hacer con el Estado? Y nosotros sabemos lo que queremos hacer con el Estado porque gran parte de lo que no hace el estado lo estamos haciendo nosotros. Por eso queremos registración, organización comunitaria, integración con el mercado, urbanización de los barrios y políticas de Estado para garantizar la integridad y el correcto desarrollo de nuestros gurises, porque queremos un futuro mejor"."¿Por qué nuestro proyecto político tiene sentido? Porque no se construye solo para una elección, se construye y se desarrolla para abrir un debate de un sujeto de transformación donde estén los humildes, los trabajadores. Es un proyecto político que hace valer cada una de sus prácticas diarias y pone en el centro de la agenda política el problema de nuestros gurises y gurisas", afirmó más adelante Tutau.Respecto a la construcción de las y los candidatos por mandato popular expresó: "Todos estos compañeros que van a asumir tareas electorales, tienen un mandato ¿Cómo se construye ese mandato? No salieron por un Twitter a decir que quieren ser estos compañeros y estas compañeras. Viven, están, discuten y asumen la responsabilidad de llevar la discusión que se da en cada unidad productiva, en cada sindicato, en cada Pyme,en cada cooperativa, en cada mutual, y eso lo hacemos nosotros de abajo para arriba, compañeros y compañeras".Finalmente cerró la jornada asegurando: "Somos fundamentales para el proceso de estabilidad de esta Argentina, somos fundamentales para que la política vuelva a construir legitimidad, para que haya una posibilidad de futuro para nuestros hijos de hija, por la memoria de nuestros abuelos y nuestras abuelas, por lo que hemos peleado y decirle a estos tipos, digamos, que si no nos dejan soñar, no los vamos a dejar dormir".