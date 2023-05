Presentaron “Objetivo Cristina: el lawfare contra la democracia en Argentina”

Con la presencia de distintos dirigentes políticos, se presentó este viernes en Paraná el libro “Objetivo Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina”.Al respecto, la diputada nacional Blanca Osuna, expresó aque “sabíamos del libro porque estuvimos en la primera presentación donde estuvieron representantes del Grupo Puebla y donde la coordinación. El diputado Valdez hizo es un militante de las causas justas e hizo una excelente recopilación”.“El Dr. Ubeira viene trabajando temas que están vinculados al impacto del lawfare, no solo en la afectación de Cristina Fernández de Kirchner, sino a la democracia argentina. Nos pareció una buena oportunidad y estuvimos en contacto con vecinos, vecinas, compañeros y compañeras. La idea es reivindicar la democracia, plantear los riesgos que tiene a partir de esta nefasta práctica de guerra judicial y de una conformación del partido judicial que sin duda como mandante de sectores de poder también define cuestiones que hacen a la vida de cada uno de nosotros. No es un problema alejado del quehacer y de las necesidades de paranaenses o entrerrianos, sino que las atraviesa claramente”, dijo.Respecto al acto del 25 de mayo donde hablará Cristina, indicó que “será una gran movilización, va a ser una demostración contundente, algo sobre lo que ella viene insistiendo y que es en esta etapa de la Argentina. Es absolutamente necesario que el proceso electoral que vamos encarando se haga en torno a ejes programáticos: la deuda con el FMI, la redistribución en una Argentina que crece, cuidado de los recursos naturales, la inversión para el derecho a la educación, a la salud”.“Será un día de celebración de los 20 años de la llegada de Néstor al gobierno y la importancia que tiene un gobierno cuando gestiona con todos los argentinos y argentinas adentro”, agregó.Juan Manuel Ubeira, abogado de la vicepresidenta, dijo aque “todos los fallos judiciales en sí mismo, sobre todo cuando la figura es pública, guardan un poco de intencionalidad política. En este caso es descarado. Ha habido fallos judiciales que la perjudican a Cristina Fernández. La Justicia Federal ha actuado como un cartel unificado pura y exclusivamente para estigmatizar a determinados personajes públicos, con Cristina a la cabeza, pero con un montón de compañeros que han ocupado cargos públicos durante su gobierno. Muchos han padecido cárcel extensa”.“El lawfare no es el objetivo en sí mismo con respecto a una persona, es un disciplinamiento de la dirigencia nacional y popular. Eso ha ocurrido acá y en toda Latinoamérica. Es una suerte de Plan Condor II, ya que ahora no te tiran de los aviones, pero te meten preso o te separan de la vida política”, agregó.El diputado nacional Eduardo Valdez, resaltó que “el libro es una compilación de las investigaciones de los grandes juristas de América Latina y España, encabezado por Baltazar Garzón, por los juristas que defendieron a Luis Ignacio Lula Da Silva, los que están defendiendo a Rafael Correa. Es un estudio pormenorizado del lawfare contra la democracia en Argentina”.“Se tomó el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Ella tuvo 634 denuncias, algo inédito en el país. El que la sigue se llama Juan Perón y tiene 123. En el caso de Cristina, de esa cantidad de denuncias solo tuvo 13 procesamientos. De 12 jueces federales que hay para juzgarla solo le tocaban dos siempre: Bonadio y Ercolini. Los 13 procesamientos en su contra están dictados por estos dos jueces. Para colmo de males, quienes son el tribunal son Hornos y Borinsky, quienes iban a jugar al fútbol a la casa de Macri”, dijo.“Las barbaridades que se ven en ese proceso, como que Bonadio la cita a ocho indagatorias en el mismo día; o que le allanan la casa el día del cumpleaños de su nieta; o que le allanan las oficinas en Santa Cruz a Máximo Kirchner el día del cumpleaños de su hijo. Son aberraciones de persecución política”, finalizó.