Massa pidió que PJ "convoque a gobernadores" para discutir estrategia electoral

El ministro de Economía, Sergio Massa, formalizó la convocatoria para el Congreso del Frente Renovador (FR) que se realizará el próximo 10 de junio, y pidió que el Partido Justicialista (PJ) "siente a la mesa del Frente de Todos (FdT)" a "gobernadores, intendentes para discutir la mejor estrategia electoral"."Es clave que el 10 de junio, cuando hagamos el congreso, fijemos una posición política respecto de respaldo de candidaturas. Cómo participaremos del Frente y cuál es la nueva realidad del Frente en términos de representación política y electoral", expresó el funcionario en una reunión de la conducción del FR transmitida por la plataforma Youtube.El ministro dijo que "previamente, con quienes participan del FdT tenemos una responsabilidad", que "es definir una estrategia competitiva que le dé al Gobierno sustentabilidad de cara a los desafíos que enfrentaremos en los próximos años"."Argentina tiene dos grandes desafíos: uno, es la necesidad de un acuerdo para resolver el tema deuda y el otro, son los desafíos del crecimiento. Es clave ser competitivos, definir un programa que administre ese programa. Eso requiere de una cuestión, que es el orden político", subrayó.El extitular de la Cámara de Diputados remarcó en ese sentido que "es clave generar condiciones de orden político en esta etapa porque sin orden político no hay orden económico y premisas claras"."Estamos obligados a dar certidumbre. Mi responsabilidad es ser ministro de Economía. Ya saben lo que pienso, lo he dicho muchas veces", señaló Massa en relación a si debe o no haber PASO en el FdT.Además, el funcionario expresó que en la fecha prevista para el congreso del FR "estará configurado si hay o no PASO", por lo que pidió trabajar "sin especulación"."Ya mostramos que no especulamos. Es clave actuar así. Podíamos haber quedado en la apacible tarea de la presidencia de la Cámara de Diputados y sin embargo fuimos y pusimos el hombro" en el Gobierno nacional."Tenemos que pedirle a todos los integrantes del FdT el mismo compromiso", afirmó y recordó que si en 2019 se pudo armar la actual coalición oficialista es porque "hubo generosidad" por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner."Cristina en ese momento era la que más medía, pero decidió romper los techos para tratar de construir una cosa más grande y ganadora. Esa tiene que ser también la generosidad para construir el 2023. En el 2019 (desde el FR) cedimos. Pedíamos PASO y no nos la dieron. Y sin embargo, acá estamos, poniendo el cuerpo, haciéndonos responsables", destacó.Massa indicó que "hasta el 10 de diciembre nos tienen que ver cumpliendo el compromiso con la gente que asumimos el 2019", manifestó y pidió "trabajar para convencer a nuestros compañeros del Frente de Todos que primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres".Antes de este encuentro partidario que se hizo en la sede del Club de la Marina, en San Fernando, Massa afirmó que seguirá poniendo "el hombro en el lugar" que le toque dentro de la estrategia electoral del FdT."Vamos a seguir trabajando, no pensando en lugares personales sino en el sueño colectivo. No importa que lugar nos toque, vamos a poner el hombro y seguir trabajando", dijo Massa al inaugurar el paso bajo nivel 'Campeones del Mundo' en San Fernando, junto al ministro de Transporte, Diego Giuliano; el intendente local Juan Andreotti, la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y la titular de AYSA, Malena Galmarini."No soy de los que se asustan frente a un desafío. Cuando había que agarrar la papa caliente, muchos de los que hoy se pasean por los canales de televisión hablando vanidosamente de candidaturas, se metían abajo de la cama. Nosotros nos paramos, pusimos el cuerpo y nos hicimos cargo", enfatizó.