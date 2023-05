Pablo Moyano: “Tiene que haber una gran PASO donde los peronistas decidamos”

El secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, aseguró hoy que tiene que haber unas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a nivel nacional donde "participen los cuatro o cinco candidatos que están en carrera" dentro del Frente de Todos (FdT) y advirtió que "la derecha esta a la vuelta de la esquina".Entretanto, el sindicalista desmintió versiones periodísticas que dieron cuenta ayer de su supuesto alejamiento del gremio de Camioneros."Tiene que haber una gran PASO donde todos los peronistas decidamos. No creo que haya un candidato de consenso que refleje la síntesis de todo el peronismo. Ojala existiera ese compañero, pero lo mejor es una gran interna nacional donde participen los cuatro o cinco candidatos que están en carrera", afirmó Moyano en declaraciones a Radio 10.El dirigente gremial se refirió a la entrevista brindada ayer por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al canal de noticias C5N, y sostuvo que la exmandataria logró transmitir "lo que la gran mayoría de los argentinos percibimos"."Hay un ataque al peronismo y a los dirigentes que peleamos para que no vuelva la derecha. Cristina ha hecho un diagnostico bárbaro. El acuerdo con el FMI fue desastroso y estamos padeciendo las consecuencias una persecución total al peronismo", afirmó y anticipó que va a estar en la Plaza de Mayo en el acto del 25 de mayo, cuando se cumplan 20 años de la asunción de Néstor Kirchner."Estamos discutiendo pequeñeces y no nos damos cuenta que la derecha está a la vuelta de la esquina. Tiene que haber una mesa en serio de debate. Es el momento ya y debe haber una reacción de forma inmediata", remarcó.Para Moyano en el documento que publicó ayer la Confederación General del Trabajo (CGT) en repudio de las propuestas de los precandidatos presidenciales Javier Milei, Patricia Bullrich y José Luis Espert, se "olvidaron de incluir a (Horacio Rodríguez) Larreta"."No hay una derecha mas light, son todos los mismos. Larreta a dicho que hay que sacar la indemnización. Ningún trabajador esta dispuesto a entregar los convenios colectivos de trabajo. El día que quieran llevarse un derecho de los laburantes, vamos a estar en la calle", subrayó.Además, recordó que viene reclamando "una suma fija hace tiempo para los trabajadores" al igual que las "asignaciones familiares y la eliminación del impuesto a las Ganancias"."Tiene que ser urgente, no se que esta esperando el Gobierno. Le pedimos al (Ministro de Economía) Sergio (Massa) que lo haga. Por lo menos con las organizaciones gremiales mas pequeñas que no llegan ni a empatarle a la inflación", apuntó.Por otro lado, Moyano desmintió las versiones periodísticas que hablan de un supuesto alejamiento del gremio Camioneros y que incluso aseguraban que el dirigente gremial estaba planeando irse del país."Si Clarín dice eso quiere decir que estaos trabajando bien y defendiendo a los laburantes. Mira si me voy a ir del país. Con todos los quilombos que hay en el país, desmentir esa gansada a la gente ni le interesa. Que se queden tranquilos que va a haber Pablo Moyano por muchos años peleando y luchando por los laburantes", respondió.