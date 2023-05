El presidente Alberto Fernández encabezó en la ciudad de Salta, junto al gobernador Gustavo Sáenz, el anuncio de obras de infraestructura para la provincia, luego de recorrer la obra de optimización y ampliación de la Planta Depuradora Sur y el complejo de viviendas del programa Casa Activa.



"Tenemos que seguir trabajando juntos, y que todos entiendan la trascendencia que tienen estas obras para el desarrollo argentino", afirmó el mandatario quien asistió acompañado por los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, y al secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.



"La Argentina tiene aquello que el mundo va demandar en lo inmediato: energía y alimentos. Y el norte argentino ahora tiene una gran oportunidad de desarrollo, y Salta puntualmente, por la reserva de litio", explicó.



El jefe de Estado destacó que existen "datos muy alentadores como la creación de empleo, con 33 meses consecutivos de crecimiento; que la obra pública y la cantidad de vivienda que se construyen no se detiene, y que la industria en el primer trimestre tuvo récord de crecimiento".



En ese sentido, el Presidente enfatizó: "Están los que siempre siembran malestar, desaliento. Nosotros estamos convencidos que el futuro puede ser maravilloso si no dejamos pasar la oportunidad, y si no nos enredamos en debates estériles, innecesarios, y si trabajamos unidos más allá de cualquier diferencia", y agregó: "El deber de quienes gobernamos es trabajar unidos en favor de la gente".



A su vez, el mandatario explicó que la "planta de tratamiento de aguas servidas se inauguró en los años 80" y que "con esta iniciativa se va a poder resolver el problema de 800 mil salteños". La obra de optimización y ampliación de la Planta Depuradora Sur cuenta con una inversión de 8.139 millones de pesos y permitirá triplicar el volumen de tratamiento de los efluentes cloacales de la planta actual.



El jefe de Estado también recorrió el complejo de viviendas del programa Casa Activa, un proyecto de soluciones habitacionales para personas mayores en articulación con el PAMI, al que se destinaron 392 millones de pesos.



Al tomar la palabra, el gobernador Sáenz se refirió al proceso electoral que culminó en su reelección y afirmó: "No somos lo que decimos, somos lo que hacemos", al tiempo que celebró las "más de 2.000 obras distribuidas con un criterio absolutamente federal en Salta, obras que igualan oportunidades y dignifican".



Durante el acto, el Gobierno nacional anunció la licitación del Gasoducto de los Valles Calchaquíes, que demandará una inversión de 25.949 millones de pesos. Además, se iniciará la construcción de las primeras 75 cisternas en el marco de las Obras de Agua Segura en Comunidades Indígenas en Santa Victoria Este, por una inversión de 238 millones de pesos; y de la Escuela Técnica de Educación Profesional Secundaria en Metán Viejo, por un total de 726 millones de pesos.



El Ministerio de Obras Públicas anunció en el acto la aprobación del financiamiento CAF - Banco de Desarrollo de América Latina para el desarrollo de una obra vial sobre Ruta Nacional N° 68 y una obra hidráulica entre las localidades de Cerrillos, La Merced y El Carril. También el financiamiento de la obra de la Escuela de Matemática y Física de la Universidad Nacional de Salta, por una inversión total estimada de 654 millones de pesos, que se ejecutará por medio del Préstamo CAF Fase IV. Además se informó la licitación de la primera etapa de obras en el Embalse El Limón, por 2.300 millones de pesos, y que avanzan los proyectos ejecutivos de la Ruta Nacional N° 86.