Transporte público, agua y deporte: las propuestas de Guzmán para Paraná

cuando venga otro intendente u otro color político las política públicas del deporte continúen a pesar de las gestiones

Transporte público

Agua potable

Un plan que abarque el área Metropolitana

El servicio del 147

Lo que dicen los vecinos

El titular de la sede Paraná de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Gustavo Guzmán, es precandidato para la intendencia de Paraná de cara a las próximas elecciones generales que se desarrollarán el 22 de octubre, junto a los comicios nacionales. Este jueves, el precandidato, en el programaque se emite por, hizo referencia a las propuestas que tiene para la ciudad, las demandas de la comunidad y la importancia de “seguir las cosas buenas de gestiones anteriores”.En primer lugar, Guzmán mencionó que una de sus propuestas es. “El colegio nos califica de manera individual y nos hace obtener logros personales; pero es en el deporte donde nosotros nos desarrollamos en función del compañerismo, amistad, disciplina, con el ejercicio físico, aprendemos valores y muchas cualidades más”.“En Paraná hay Escuelas de Deporte, pero creemos que es necesario cuadriplicarlas, hay unas 40 y necesitamos unas 160, número que había en la Intendencia de Solanas, y así lograr que haya una escuela de deporte por vecinal, para que se logre institucionalizar esta modalidad”.En este punto, mencionó que “institucionalizar el deporte servirá para que”.Asimismo, el precandidato detalló que en la ciudad hay mucha historia deportiva a través de clubes y los profesores que “son los héroes de la historia, que llevan los niños a jugar y se preocupan para que aprendan".Por otro lado, Guzmán señaló que tras lanzar su candidatura la gente le manifestó la necesidad de una solución al transporte público de pasajeros: “Sabemos que actualmente hay muchos inconvenientes en la ciudad,”. Y aseveró: “Aumentar la cantidad de unidades mejorará la frecuencia y facilitará que las personas lleguen a horario a su trabajo, que los chicos concurran a la escuela con normalidad y el resto de las actividades cotidianas”.Otro tema que puso en relevancia el precandidato fue el tema del agua: “Sabemos que hay problemas nuevamente con el agua.como acrecentar el muelle, para que las bombas tomen agua del rio sin problema a pesar del nivel del Paraná”.En este sentido, Guzmán detalló que “la bajante del río Paraná hace diez años que se viene sabiendo por parte de la Facultad de Hidráulica, y en base a eso había que trabajar”.“Otro punto que detallaba el plan maestro dentro de las proyecciones, era elAquel plan maestro proponía dar agua potable a las ciudades vecinas de Colonia Avellaneda, desde la Planta en Lola Mora; a San Benito, desde Gazzano y a Oro Verde, desde la Planta de Avenida Ejército.”“Era un plan directriz hecho por profesionales y nada de esto se siguió durante tres gestiones. Hasta que el contador Bahl continuó con algunas obras. Volvemos a tener el problema del agua por no haber cumplido con aquel plan que proponía soluciones a 50 años”, explicó.Asimismo, detalló que “falta continuidad en la obras y responsabilidad para seguir haciendo las cosas que se hicieron bien; en aquel momento era el agua, habla de la responsabilidad de las gestiones”.En esta línea, Guzmán mencionó que de ser elegido para la intendencia de Paraná se compromete para seguir con el ritmo de obras, “hacer las conexiones viales que faltan o las que están programadas para más adelante”.El precandidato detalló que debe hacerse un plan que abarque a las ciudades del área metropolitana, Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde: “Debe hacerse algo respecto al transporte público porque no alcanza. Además, las calles del casco céntrico de Paraná están congestionadas, debido a que el vecino utiliza el auto para ir a diversos lugares, porque no funciona correctamente el sistema de transporte de colectivos”.“Se generan problemas en el tránsito por el mal servicio de colectivos”, declaró y agregó que “es una secuencia de problemas por el servicio deficiente”.“Esta microrregión creció exponencialmente, entonces necesitamos servicios acordes, como el tren, que vuelve a circular, pero no alcanza”, señaló.Al ser consultado por las deficiencias que los vecinos exponen sobre el servicio de la Línea 147, Gustavo Guzmán sostuvo que “creemos que la información para orientar al vecino cuál puede ser el canal de solución de su problema, debe ser de manera presencial porque nos parece, que es la manera de acercarnos al vecino y que obtenga una solución a su necesidad o consulta”, remarcó al dialogar en el programa Entrevistas de Elonce.“El Estado debe estar para ayudar al vecino y exigir que las empresas presten un mejor servicio”, explicó en referencia a mediar con entidades como Defensa del Consumidor.En referencia a sus recorridas por los barrios, el precandidato a intendente, mencionó los temas que los vecinos exponen como prioritarios. “s”, dijo y aclaró que “se reconoce que se ha avanzado mucho en la obra pública en la ciudad y en el servicio, que muchas veces no se tiene muy en cuenta. Eso es algo, que el intendente Bahl puso en orden, en vistas a cómo recibió la Municipalidad”, resaltó Guzmán.“El principal objetivo de la Municipalidad es brindar obras y prestar servicios públicos para los vecinos. También está lo cultural, lo deportivo y otras cuestiones, pero su fundamental especificidad, es la de prestar servicios y hacer obras para que todos podamos vivir de una manera más acorde a lo que pretendemos”, concluyó.