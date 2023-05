Cristina Kirchner afirmó que el acuerdo de Macri con el FMI fue "una estafa"

La vicepresidenta Cristina Fernández calificó como "escandaloso" al préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al gobierno de Mauricio Macri y aseguró que, en su posterior ejecución, los funcionarios del gobierno de Cambiemos (actualmente Juntos por el Cambio) cometieron irregularidades para "estafar al pueblo argentino".



En una serie de tuits que publicó este jueves, la exmandataria hizo referencia al informe aprobado por el colegio de auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), que detectó numerosas irregularidades en el otorgamiento y posterior utilización del crédito conferido por ese organismo internacional.



"Lo que vas a ver y escuchar en este video de 5:16 minutos no es la opinión de un partido político ni de un dirigente opositor, es el resultado del informe aprobado por la Auditoría General de la Nación que detalla la enorme cantidad de violaciones a la ley cometidas en el otorgamiento y posterior ejecución del préstamo del Fondo Monetario Internacional", tuiteó Fernández de Kirchner.



En la publicación que acompañó con un video en el cual una voz en off relata los percances que sufrió el país tras el acuerdo, la Vicepresidenta explicó que la AGN es el organismo constitucional que, según establece el artículo 85 de la Carta Magna, tiene el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad estatal.



En un segundo posteo que tituló "Acuerdo FMI. Primera parte", Fernández de Kirchner agregó: "En esta segunda parte, que podríamos titular 'Cronología de la manganeta', se detalla cómo los funcionarios de Macri intercambiaron roles y funciones para cometer esta estafa a todo el pueblo Argentino".

Ese texto fue acompañado por un segundo video en el que se detalla la cronología de las anomalías cometidas por los entonces Ministerios de Hacienda y Finanzas de la gestión Cambiemos. El informe de AGN El informe de la AGN difundido este martes advierte que "la magnitud y características del acuerdo impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos” al asegurar que se trató de un "un préstamo extraordinario y excepcionalmente alto".

En una reunión del colegio de auditores, el auditor general, Francisco Fernández -en su carácter de presidente de la Comisión de Supervisión de Deuda Pública- explicó los "hallazgos principales del informe" y la importancia de esta auditoría por ser la primera que se realiza sobre un préstamo del FMI.



"El acuerdo suscripto, de casi 57 mil millones de dólares, resultó ser el más importante de la historia de la Argentina y también de la historia del Fondo, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento de nuestro país", recordó el auditor general Fernández.

El informe de la auditoría también destacó que, por el préstamo, "se pagaron comisiones y gastos al FMI por más de trece mil millones de pesos equivalentes, por ejemplo, al 52 por ciento del presupuesto del Conicet en 2018".



Ya con el préstamo récord otorgado, el detalle de los auditores subrayó que "casi el treinta por ciento de los desembolsos del FMI se usaron para financiar la salida de capitales financieros".

Como conclusión, la auditoría indica que "los procesos y procedimientos relacionados al préstamo no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda, provocando incumplimientos legales, afectando la prudencia en la administración del endeudamiento, y vulnerando la adecuada supervisión del financiamiento".

María Graciela de la Rosa, una de las auditoras, representante del justicialismo, detalló hoy que "13 mil millones de dólares son de los desembolsos que se hicieron en 2018 que no fueron ingresados al presupuesto nacional".



Dirigentes de la oposición como la diputada nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas, Myriam Bregman, deploraron los resultados del otorgamiento del préstamo tras conocerse el informe de AGN.

"La AGN concluyó que el acuerdo con el FMI que realizó Macri no cumplió con los procedimientos legales", dijo la legisladora, y se preguntó "por qué tardaron tantos años en llegar a ese resultado que desde el punto de vista legal es notorio, incluso más allá de toda consideración política".



Del encuentro de AGN en el que se aprobó el informe participaron su titular, Jesús Rodríguez, y los auditores generales Miguel Ángel Pichetto, Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada y Alejandro Nieva.

Por la aprobación firmaron los auditores Fernández, Forlón, De la Rosa y Mihura, mientras que por la negativa se pronunciaron Pichetto, Nieva y Rodríguez. Las principales irregularidades Según informó la auditoría, entre los principales hallazgos, se destacan "relevantes incumplimientos normativos, como la falta de autorización del endeudamiento, la omisión en la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales, la inexistencia del dictamen del BCRA sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y la firma del acuerdo por parte de funcionarios sin facultades legales para hacerlo".



Además, se advirtió sobre "la falta de intervenciones técnicas adecuadas para evaluar los costos y riesgos de la operación, inexistencia de opinión de la Unidad de Auditoría Interna, como así también la falta de asesoramiento jurídico oportuno y efectivo, destacando sobre todo la omisión de la actuación del Ministerio de Finanzas, que tenía a su cargo específicamente la gestión de la deuda pública".



En enero de 2017, el entonces presidente Macri dividió el Ministerio de Hacienda y Finanzas en dos carteras independientes y a esta última le tocaba gestionar la deuda pública.

"El 12 de junio (de 2018) se firmó el primer acuerdo con el FMI y los firmantes fueron el presidente del Banco Central (Federico Sturzenegger) y el ministro de Hacienda (Nicolás Dujovne), es decir, el ministro que no tenía facultades respecto de deuda pública", recordó la AGN. Fuente: (Télam)