Empresarios y productores resaltan la oportunidad de abrir mercados en África

Política Bordet busca ampliar comercio con Egipto y las inversiones en la Región Centro

“Muy sorprendido”

Intercambios positivos

Vínculos con las instituciones

Empresarios y productores entrerrianos que integran la misión institucional y comercial de la Región Centro al norte de África resaltaron los avances alcanzados durante la primera etapa del viaje, que permite abrir relaciones comerciales y aumentar las exportaciones a nuevos mercados.El miembro de Comisión de Industria Arrocera de San Salvador, Federico Paoloni; el vicepresidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Diego Mayer; y la representante del Cluster de Nuez Pecán, Nadia Venticinque, destacaron la organización de la misión que encabezan el gobernador y presidente Pro Témpore de la Región Centro, Gustavo Bordet; su par santafesino, Omar Perotti; autoridades de Córdoba; y en la que participa Ignacio Lamothe, presidente del Consejo Federal de Inversiones (CFI), organismo que financia el recorrido.Haciendo un balance de los días de misión, Paoloni catalogó al mercado del Norte de África como “muy interesante, sobre todo para las economías regionales de Entre Ríos en general”.Al respecto, destacó: “Estoy muy sorprendido por los requerimientos hacia el sector industrial de la provincia. Solicitan desarrollo de maquinarias, porque saben que tenemos el know how (cómo hacerlo); y en cuanto al arroz, están interesados en los productos que tenemos para ofrecer. Es un muy buen pie para entrar a un mercado de muchísimas personas”.Describiendo la situación de los países incluidos en la ruta de viaje, explicó: “Ellos recibían muchos alimentos de Europa del Este y se dieron cuenta que tener proveedores solo de ese lado del mundo no los beneficia, por el contexto geopolítico. Entonces, están haciendo reformas impositivas y levantando mucho proteccionismo en pos de bajar el costo de vida en sus países, mientras se abren a recibir tecnología y granos desde nuestro país”.Valorando la estrategia elegida por el gobierno provincial, Paoloni comentó: “Al participar de estas misiones nos damos cuenta de que el mundo nos está mirando y esperando por lo que hacemos, por lo cual tenemos que estar a la altura. Es una gran oportunidad para nuestro país de seguir creciendo en materia alimentaria, industrial, de hidrocarburos. Hay que hacer presencia e insistir”.Por su parte, el vicepresidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Diego Mayer, precisó que en representación de Entre Ríos viajaron empresarios relacionados a la producción "de arándanos, nuez pecán, pollos y de distintas cadenas de valor de nuestra provincia”. “Cada uno está teniendo reuniones particulares con interés, en Argelia y en Egipto -que empezamos este miércoles-, pero también interés sobre los productos de argentinos en general".“Creo que esta bueno que se den estos tipos de intercambios porque a veces sirve para vincular a las empresas y a los organismos con los que tuvimos una reunión el martes, la gente del Ministerio de Agricultura de Argelia. Participaron distintas secretarías que están dentro del ministerio, distintos organismos que son reguladores de algunas condiciones para los productos que Argelia compra", expresó.En ese marco, apuntó que Argelia compra "lo que es granos, legumbres y también leche en polvo; lo compra un organismo del Estado, con lo cual hay que calificar para eso, alguna empresa ya lo estaba haciendo, otra tenía algunas trabas; entonces también sirvió para sacarse muchas dudas de algunos seguimientos".En ese sentido, indicó: "Creo que tenemos muchas oportunidades en distintos ámbitos, ellos están muy interesados sobre todo en lo que es maíz y trigo, tanto en Egipto como en Argelia, son deficitarios en esos granos. Ellos producen algo, tienen poco territorio apto para producir, dado que gran parte de este es desierto, y tienen un elevado consumo de trigo".Recordó que Argelia es un mercado de 45 millones de personas, "prácticamente la misma cantidad de gente que Argentina, pero consumen el doble de trigo; y en Egipto son 100 millones de habitantes, con lo cual son mercados muy tentadores, básicamente abastecidos por Ucrania y Rusia en lo que hace trigo y maíz, pero ahora con la guerra tiene algún inconveniente".Por su parte, Nadia Venticinque, del Cluster de Nuez Pecán de Entre Ríos, resaltó la importancia de estar participando de esta misión comercial. "Por un lado creo que tiene como dos líneas importantes de trabajo: La primera es la de dar a conocer nuestra oferta exportable, conocer mercados que quizás no son tan tradicionales, pero sabemos que tienen potencial por su alto consumo de frutos secos”.“Nuestra participación acá nos permite conocer ese potencial, saber cuáles son las preferencias de consumo, cuáles son los canales de comercialización. Es decir, conocer de primera mano esos importadores y tener reuniones directas con ellos", valoró Venticinque.Por otro lado, consideró que "lo que también permiten estas misiones comerciales institucionales es entablar vínculos con las instituciones, tanto a nivel provincial, como nacional, y los organismos públicos de las distintas provincias y nacionales para fortalecer esos vínculos y presentar la nuez pecan como producto exportable y de importancia”, sostuvo Nadia Venticinque.