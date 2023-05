El Gobierno ampliará la línea de créditos del Banco Nación para PyMES

El presidente Alberto Fernández anunció este mediodía en Tecnópolis, junto a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y al secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, la ampliación de 50 mil millones de pesos de la línea de Crédito Argentino (CreAr) para inversión PyME, al encabezar la inauguración de la exposición BNA Conecta, que busca promover el crecimiento y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de todo el país."Tenemos que defender mucho a la banca pública porque cada dos por tres vienen a proponernos, como plan de solución, privatizarla, pero ella es central para el desarrollo del país porque muchos no pueden acceder a un crédito en un banco privado para producir y crecer", afirmó el mandatario acompañado también por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el vicepresidente del Banco Nación, Carlos Caserio.El jefe de Estado señaló que "soportamos muchas adversidades y tenemos muchos problemas para resolver, pero estos desafíos no los podríamos tener si no hubiéramos hecho todo lo que hicimos en un contexto tan desfavorable", y detalló que "hay un millón y medio de trabajadores a quienes les cuesta llegar a fin de mes, pero hace cuatro años no tenían trabajo".El Presidente aseguró que "los que dicen tener el remedio son los que trajeron la enfermedad, los que hicieron negocios con sus primos y sus amigos. Y los que dicen ser antisistema son los que más defienden el sistema injusto que existe en el mundo actual"."Nosotros queremos construir un modelo de país más justo y que se incluya en el mundo, y el que ellos proponen es un país para pocos y súbdito de los poderosos. Por eso dejemos de discutir entre nosotros, porque el problema no está entre nosotros sino con los otros", concluyó.La línea CreAr Inversión PyME cuenta con una tasa del 49 por ciento, un plazo de 5 años y una bonificación de parte del Ministerio de Economía de 27 puntos porcentuales. Con esta ampliación se suman 50 mil millones a los 20 mil millones de pesos ya otorgados con el objetivo de mantener el nivel de actividad, potenciar las exportaciones industriales e impulsar la transformación de la estructura productiva.Por su parte, De Mendiguren sostuvo que el Gobierno nacional "abraza el modelo productivo" y, por eso, "a través de las políticas públicas implementadas la producción industrial registró en el primer trimestre un crecimiento de 2,6 por ciento en su medición interanual, el mejor trimestre de los últimos seis años, mientras que el nivel de inversión se ubica en el 17,3 por ciento, el más alto de los últimos 14 años, y el empleo privado formal en la industria lleva 33 meses de crecimiento consecutivo, el periodo de crecimiento más extenso desde el 2009".Durante el acto las autoridades entregaron certificados de subsidiados con créditos nacionales a las compañías Papelera Berazategui, Agro Industrias Baires S.A. (orientada a la elaboración de alimentos balanceados para animales), HL Catamarca (dedicada a la producción de línea blanca), Bioetanol Río IV (principal fabricante de biocombustible, ubicada en C´rdoba), y South American Implants (fabricación de equipos médicos, quirúrgicos y aparatos ortopédicos desde la Ciudad de Buenos Aires).En tanto, Batakis subrayó que el Banco Nación "está cerca de todos los sectores productivos a través de las 730 sucursales" con las que cuenta en todo el país, y resaltó que, "cuando la PyME y la gran industria invierten, posibilitan el círculo virtuoso de la creación de puestos de trabajo en toda la Argentina".Con la participación de grandes, pequeñas y medianas empresas nacionales, emprendedoras y emprendedores de todo el país, la feria es organizada por el Banco Nación con el fin de fortalecer su cadena de valor, su vinculación y la generación tanto de nuevos negocios como herramientas de modernización tecnológica e innovación, además de ofrecer talleres y capacitaciones.La exposición se realiza entre hoy y el viernes de 12 a 18, con entrada libre para el público en general. Cuenta con stands institucionales, exposición de empresas y emprendedores, rondas de negocios, ciclos de charlas y conferencias en diversas temáticas.También participaron del anuncio el ministro de Cultura, Tristán Bauer; el secretario de Comercio, Matías Tombolini; el embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez: el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson; el presidente de Aerolineas Argentinas, Pablo Ceriani; la directora de Tecnópolis, María Rosenfeldt e integrantes del directorio del BNA.