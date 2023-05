Candidato a intendente denunció que vandalizaron su cartel en zona sur de Paraná

Armando Sánchez, el candidato a intendente de Paraná por el partido Políticas por la República , denunció ante la Comisaría 13 de Paraná que delincuentes vandalizaron un cartel ubicado en un domicilio en la zona del kilómetro cinco y medio de Paraná.Tras conocerse el hecho, Sánchez dialogó cony expresó su malestar al respecto: “Nos vandalizaron por segunda vez este cartel donde se expresaban las propuestas que teníamos para la ciudad”.“El cartel fue colocado en enero y febrero lo vandalizaron por primera vez, donde lo habíamos arreglado y vuelto a colocar. Ahora, lo volvieron a dañar y encima se lo llevaron”, dijo al sentenciar que “indigna enormemente esta forma sucia de jugar y no nos parece para nada. Siempre proponemos una campaña limpia y transparente”.Y declaró que se enfocan en “hacer todo como corresponde, sin ensuciar espacios y demás”. En este contexto, aseguró que “esta noticia es triste y transformamos esa indignación en más ganas de seguir trabajando proponiendo un cambio en pos de los vecinos”Al consultarle por el cartel, expresó que “es de lona vinílica algo que tiene un costo e indigna que después de tanto esfuerzo y trabajo vengan y lo dañen. Esto es vandalismo organizado. Lamentablemente jugamos con estas reglas y es algo que venimos a cambiar. La gente no es tonta y estás cosas son evidentes”“Contamos con más carteles, y a través de redes sociales los vecinos nos contactan porque quieren poner carteles en el frente de su domicilio, a todos ellos les agradecemos y si hay alguien que también quiere ceder el espacio en su frente lo invitamos a que nos contacte”, expresó.En este contexto, señaló que “los candidatos que se dedican a ensuciar la ciudad, queremos saber qué tanto le interesa el bien común de los vecinos y la belleza de la ciudad. Por ello nosotros marcamos una diferencia con nuestra campaña: vamos casa por casa hablando con el vecino y colocamos los carteles en los lugares que nos permiten, trabajamos de manera limpia sin ensuciar”.Por otro lado, Sánchez detalló que “contamos con un proyecto de campaña limpia, que se está tratado en comisión, y queremos que quede como ordenanza para que los partidos tradicionales comprendan que su manera de hacer política ya fue”En este sentido, aseveró que el proyecto busca sancionar a quienes no cumplan con la ordenanza. “El municipio tiene la potestad para poner sanciones y queremos saber si esta gestión hizo sanciones a personas que incumplieron la ley”.Al consultarle sobre por qué habrían querido dañar el cartel, contó: “Creemos que estamos molestando a los partidos tradicionales, porque hacemos totalmente diferente, proponemos una gestión transparente y proponemos soluciones para los vecinos”.Al finalizar, detalló que quienes quieran colaborar con Políticas por la República pueden realizar depósitos y transferencias a una cuenta el banco nación cuyo alias es: ETICASABERYVOLUNTAD