El PJ deliberó para conformar un "frente bien amplio" en las elecciones

El Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ) deliberó en el microestadio de Ferro Carril Oeste para trazar la estrategia del Frente de Todos (FdT) para las próximas elecciones, en busca de un armado "bien amplio" que convoque y unifique a la mayoría de los sectores del campo popular.Participaron el gobernador de Formosa y presidente del congreso partidario, Gildo Insfrán; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; los ministros del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Juan Manzur, (Tucumán) y Alicia Kirchner (Santa Cruz), además del expresidente del PJ José Luis Gioja, entre otros dirigentes.Si bien había sido convocado para las 14, el encuentro en el microestadio del barrio porteño de Caballito empezó a las 17.25, con 498 congresales presentes, y finalizó a las 18.10.El presidente Alberto Fernández no participó ni estuvo previsto que fuera, indicaron a Télam fuentes oficiales, que añadieron que el mandatario permaneció en la Casa Rosada "trabajando en temas relacionados con la gestión y la economía".Si bien no se tomaron definiciones electorales, hubo durante el encuentro una marcada aclamación por una eventual candidatura de la vicepresidenta Cristina Fernández.Es que, cuando promediaba el mitín, los dirigentes y congresales del PJ se levantaron de sus asientos para sumarse al cántico "Cristina Presidenta".Asistieron también los ministros Raquel "Kelly" Olmos (Trabajo), Daniel Filmus (Ciencia), Jorge Taiana (Defensa), Santiago Maggiotti (Desarrollo Territorial) y Martín Soria (Justicia); el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la titular de Anses, Fernanda Raverta; los jefes sindicales Andrés Rodríguez (UPCN), Ricardo Pignanelli (SMATA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Abel Furlán (UOM).Además formaron parte del encuentro los ministros bonaerenses Cristina Álvarez Rodríguez (Gobierno) y Andrés "Cuervo" Larroque (Desarrollo de la Comunidad), y los intendentes del Gran Buenos Aires Gustavo Menéndez (Merlo) y Fernando Espinoza (La Matanza), entre otros.Entre los primeros en llegar estuvieron los reelectos gobernadores de La Pampa, Sergio Ziliotto, y de La Rioja, Ricardo Quintela; el mandatario de Catamarca, Raúl Jalil; el cosecretario general de la CGT Héctor Daer y las intendentas de Quilmes y Cañuelas, Mayra Mendoza y Marisa Fassi, respectivamente, además de la diputada y exgobernadora fueguina Rosana Bertone, entre otros.El senador del FdT Mariano Recalde había planteado en declaraciones a los medios, entre ellos Télam, que el PJ apuntará a "seguir los pasos para constituir una alianza, un frente electoral amplio que es lo que necesitamos en este momento".Pero aclaró que las PASO "son una herramienta que a veces sirve y a veces no", y que la modalidad para la selección de candidatos la definirá "la conducción de nuestro movimiento" que atribuyó a la vicepresidenta.En la misma línea, el exministro de Agricultura Julián Domínguez consideró que lo que debe hacer el PJ es "ordenar el frente en un espacio bien amplio" y ratificó la posición respecto de que "el factor ordenador es Cristina".Tolosa Paz afirmó por su parte que el FdT tiene que "discutir sobre cómo y de qué manera vamos hacer hacer un programa de gobierno y quiénes van a expresar las diferentes ideas"."Para nosotros es clave expresar que el próximo presidente o presidenta, esa fórmula presidencial que tanto anhelamos, se pueda discutir de cara a la sociedad, esa es una herramienta fundamental a 40 años de democracia", propuso.La senadora bonaerense Teresa García reclamó un "planteo muy duro" del PJ sobre la "intromisión" de la Corte Suprema en las elecciones provinciales y la "amenaza sobre la provincia de Formosa con invalidar la posible candidatura, que todavía no está presentada, de Insfrán"."Hay que ponerle un límite a la intromisión del Poder Judicial sobre el poder político", subrayó.Además de la reelección de Insfrán como presidente del congreso partidario, acompañado como vicepresidenta por Raverta, el orden del día incluyó la definición de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y el Tribunal de Disciplina; la autorización para constituir alianzas; la intervención del PJ de Corrientes y la aprobación de estados contables de los ejercicios 2021 y 2022.