“Nuestro objetivo es que en Argentina la alfabetización sea una prioridad”

Ignacio Ibarzábal

La provincia de Entre Ríos se sumó este martes a la campaña nacional de concientización de alfabetización en el nivel educativo primario, impulsada por la ONG Argentinos por la Educación . La adhesión se dio a través de un encuentro formal entre el director ejecutivo de la organización, Ignacio Ibarzábal y el titular del Consejo General de Educación, Martín Müller.En Argentina, casi la mitad de los estudiantes (46%) no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora en la primaria, y ante esta cifra, desde la ONG lanzaron la propuesta para recorrer el país con el objetivo de “visibilizar la situación crítica de la comprensión lectora y promover la prioridad de la alfabetización en la agenda educativa”.“Estamos muy contentos de recibir al presidente de Argentinos por la Educación, que vienen trabajando en la concientización respecto a la importancia que entre todos tengamos un diagnóstico certero de cuál es el estado del sistema educativo. La evidencia que nos ofrecen los datos respecto al sistema nos permite planificar políticas públicas para revertir, mejorar y alcanzar la excelencia educativa”, dijo Müller en diálogo conRespecto a lo que se realiza en Entre Ríos, el titular del CGE recordó que se implementa el programa A Leer “que busca formar equipos de orientadores pedagógicos en toda la provincia que capacitan a los docentes de primer y segundo grado; también estamos invirtiendo en las novelas del programa con las cuales cada chico tiene un material que se lleva a la casa y el compromiso es que eso tenga una continuidad en el tiempo. Hoy estamos llegando a casi la totalidad de las escuelas y también vamos a evaluar con el objetivo de saber qué resultados está teniendo este programa”.Por su parte,manifestó que “desde Argentinos por la Educación siempre repetimos que lo que no se mide no se mejora. Nos parece fundamental contar con evidencia para la política pública y fundamentalmente educativa y, partiendo de esta premisa, a nivel nacional tenemos un desafío muy grande y serio en términos de alfabetización inicial”.Del dato que el 46% de los alumnos de 3er grado no alcanzan el nivel mínimo de lectura, se desprende que 1 de cada 2 estudiantes no comprende un texto adecuado a su edad. “En base a este número comenzamos con esta campaña nacional de alfabetización. Como primera medida nos encargamos de posicionar el problema, con el hastag, con esto se generó una conversación pública muy importante a nivel nacional y cumplida esta etapa impulsamos con más de 100 organizaciones una gira federal para recorrer todas las provincias. Los objetivos de este recorrido es articular esfuerzos desde sociedad civil y lograr un compromiso de todos los gobernadores de priorizar la alfabetización”, explicó.Mientras que la directora de Fundación Potenciar Argentina, Florencia Casabella, explicó que su organización “desarrolla programas educativos y tiene un programa de alfabetización en Paraná”.“La provincia de Entre Ríos tiene como prioridad la alfabetización y viene trabajando intensamente en eso y para nosotros es muy importante poder acompañar, apoyar y visibilizar este tipo de iniciativas", afirmó y remarcó el apoyo de la Fundación a la campaña nacional “porque nos parece que la alfabetización tiene que ser una prioridad y es una urgencia", dijo.De la campaña participan organizaciones como Argentinos por la Educación, Asociación Conciencia, Educar y Crecer, ACDE, el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), Help, Enseñá por Argentina, Junior Achievement, Fundación Leer, FONBEC, Minkai, Fundación Más Voces, Reciduca, Fundación Varkey, Voy con Vos, entre otras.La ONG Argentinos por la Educación es un movimiento plural e independiente conformado por distintos sectores de la sociedad; trabajan con datos para conocer el estado de la educación en el país, generando espacios para que los dirigentes acuerden políticas de Estado.