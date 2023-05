Cambios en el Copnaf: preocupación en ATE y UPCN por el pago de un adicional

Trabajadores del Copnaf nucleados en ATE y UPCN se reunieron este martes con senadores que integran la Comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores para continuar analizando el proyecto del Poder Ejecutivo que proponela secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez. “No nos vamos a entrometer en las políticas públicas de lo que será la futura la Secretaría de Niñez, pero nos interesa saber qué pasará con los trabajadores y, en este sentido, hicimos hincapié en la parte remunerativa porque, como ninguna de las partes de la ley”, especificó.De acuerdo a lo que comunicó Domínguez, en el encuentro, desde el sindicato plantearon a los senadores que “es necesario no apurarse en tratar una ley que no tenga los acuerdos necesarios, para que sea una ley con proyección a largo plazo”. “Por otro lado, sugerimos alternativas superadoras como, no como una mera situación de descanso, sino con un acompañamiento a los trabajadores por su salud psicofísica dado que los promotores de derechos pasan situaciones muy complejas en las residencias”, agregó.La sindicalista se mostró de acuerdo con la capacitación a los empleados del Copnaf que se citan en varios artículos del proyecto de ley, pero apuntó que"Además de una decena de puntos que fueron expresados en un documento”, la secretaria adjunta de UPCN informó que, de la reunión, “se desprendió un compromiso de los senadores de ver en territorio qué está pasando en cada uno de esos lugares y hablar con los trabajadores para profundizar en estos aspectos”., reafirmó y dio cuenta deDe la comisión directiva de UPCN y empleado del Copnaf, Pedro Godoy, también se mostró de acuerdo con el proyecto de ley, pero cuestionó que “se está excluyendo la reivindicación de los trabajadores porque, siendo que el empleado de las residencias está los 365 días y no tiene ni feriados”.“Es necesaria una planta óptima para garantizarle al trabajador que, cuando cumpla con su tarea después de la guardia, al otro día se vaya a descansar o que se le reconozca a través de la remuneración correspondiente”, reafirmó el gremialista. “Queremos que el Estado reconozca logística y económicamente la remuneración de los trabajadores porque, cerró.En tanto, el delegado de ATE en el Copnaf, Luciano Rivollier, celebró la presentación del proyecto de ley del Ejecutivo “porque le da un marco al funcionamiento del organismo y aborda algunas cuestiones de las condiciones laborales de los trabajadores”.Federico Ariza, por su parte, dio cuenta que el propósito del pedido de encuentro gira en torno a dos puntos fundamentales: el adicional especial y la cantidad de carga horaria. “Queremos que se nos escuche”, comentó y bregó para que “desde Senadores, el proyecto de ley salga lo más armado y consistente posible para que, cuando pase a Diputados, no haya objeciones que retrasen el proyecto”. “Esperamos que la ley salga pronto porque es una necesidad de todos los trabajadores”, finalizó.