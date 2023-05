Analizan la extensión de las licencias por maternidad y paternidad: los detalles

Un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados comenzará a debatir hoy iniciativas de ley sobre tareas de cuidados, entre ellos el presentado hace un año por el Poder Ejecutivo para la creación de un "Sistema Integral de Políticas de Cuidados".



Existen 35 proyectos de ley sobre licencias y 12 proyectos por cuidados que cuentan con estado parlamentario, que fueron agrupados en diferentes ejes, lo que posibilitará agilizar el debate.



La creación del Sistema Integral de Cuidados de Argentina fue presentado en un texto elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y establece una modificación del régimen de licencias en los sectores público y privado, ampliando los derechos de los trabajadores gestantes, no gestantes y adoptantes.



Se denomina "trabajo de cuidado" a todas las actividades que cada persona realiza a diario para asegurar su propia subsistencia y la de los demás, como, por ejemplo: cocinar, limpiar, ordenar, hacer las compras o estar al cuidado de niños, personas mayores o personas con discapacidad que requieran apoyos de algún tipo.



La iniciativa propone proteger a todas las personas que cuidan, sea de forma remunerada o no, y también a todas las que necesitan cuidados: niñas, niños y adolescentes, con prioridad hasta la edad de 5 años inclusive; personas de 60 años o más, cuando lo requieran; y personas con discapacidad.



Otro de los puntos importantes del proyecto es la reforma al régimen de licencias. Actualmente, la licencia por maternidad es de 90 días (casi 13 semanas) y la de paternidad es de 2 días, un valor por debajo de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. De aprobarse el proyecto, pasaría a ser de 126 días para las madres y de 2 a 15 días para los padres. Además, proyecta que, en ocho años, los padres tendrían una licencia de 90 días. Los puntos centrales del proyecto impulsado por el gobierno La ley extiende las licencias por maternidad y paternidad.



Se suma un mes más de licencia para las personas gestantes.



Los no gestantes, en un esquema paulatino, llegarían a tener tres meses de licencia.



Crea licencias para adoptantes de no 90 días.



Genera una licencia para monotributistas, monotributistas sociales y autónomos, quienes cobrarán un salario mínimo, vital y móvil.



Se extienden los días especiales previstos en la Ley de Contrato de Trabajo.



Agrega a estos días especiales licencias por violencia de género.



Hace que los meses de licencia aporten a la jubilación.



La excedencia, que son los días que no se pagan, se abre a los varones.