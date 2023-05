Instituciones, comunas y juntas de gobierno recibieron aportes por $14.500.000

En el marco del fortalecimiento institucional que lleva adelante el gobierno provincial en todo el territorio, instituciones, comunas y juntas de gobierno entrerrianas recibieron aportes por un total de 14.500.000 de pesos, durante un acto que se desarrolló este lunes en la Sala Antequeda, en Paraná.“Es una práctica del gobierno provincial entregar aportes por Construyendo Comunidad a nuestras comunas, por Juntas a la obra a nuestras juntas y comunas y a nuestras instituciones no gubernamentales, en este caso, por un total de 14.500.000 de pesos”, comunicó ala ministra de Gobierno, Rosario Romero.Recibieron los aportes, autoridades de juntas y comunas del departamento Paraná, además de los responsables de instituciones no gubernamentales de Uruguay, Gualeguay, Colón, Diamante, Gualeguaychú, Tala, La Paz, Villaguay, Feliciano y Federación.“Son trámites que a las instituciones le son de suma utilidad para pequeñas obras y mejoras de las instalaciones. De hecho, uno de los clubes que recibe los aportes comprará un equipo de alarmas”, mencionó y explicó que “son distintos usos que luego se rinden ante el Tribunal de Cuentas y quedan habilitados para ser nuevamente beneficiados con este tipo de aportes”. “El trámite se hace con una nota al Ministerio de Gobierno acreditando la personería jurídica vigente, en caso que sean instituciones no gubernamentales; y las juntas y comunas acreditan las autoridades vigentes”, acotó al respecto.En la oportunidad, el intendente de Paraná, Adán Bahl, ponderó: “Es un programa que se desarrolla desde el primer día de la gestión de Gustavo Bordet y si bien la mejor manera de acompañar a las comunas y las instituciones, para que puedan llegar a los vecinos, es a través de un aporte directo, no es la única herramienta porque el gobernador ya dispuso a través de la ley de comunas que todos estos pequeños gobiernos tengan su propia coparticipación”.“Es una política con una convicción federal muy clara porque no se depende de una voluntad política, sino que cada una de esas pequeñas localidades puede recibir su dinero y son sus propias autoridades las que deciden donde aplicarlo para mejorar servicios y necesidades”, señaló el mandatario municipal. Y agregó: “Son las autoridades de comunas y juntas de gobierno las que definen dónde aportar lo que ya viene por coparticipación y le permite tener una eficacia en la asignación de los recursos”.En ese sentido, Bahl destacó la importancia del acompañamiento la entrega realizada por el Ministerio de Gobierno “porque hay diferentes localidades sin distinción de color político, porque en todos los lugares viven entrerrianos que necesitan y merecen vivir mejor, y para los que hay un gobierno provincial trabajando en ese sentido”.“Este aporte nos servirá para comprar herramientas que nos hacen falta en la planta, también recibimos una chipeadora para fabricar ecoladrillos”, coincidieron las autoridades de la cooperativa Nueva Vida, dedicada a la recuperación de residuos en la planta de tratamiento de Paraná.“No tenemos cámaras de video-vigilancia y una ambulancia que nos costó años el poder conseguirla gracias a esta gestión, pero que está en una cochera semicubierta y necesita protección”, comentó la presidenta de la cooperadora del centro de salud de Villa Urquiza, Griselda Stan, al anticipar el destino que tendrán los aportes recibidos.