El Frente de Todos ganó el 75% de intendencias y diputados en San Juan

En una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, Uñac dijo que "ganamos en 14 o 15 departamentos (de 19) en una jornada electoral histórica que no admite ningún margen de dudas".



Añadió que "colocamos 24 o 25 diputados de los 36" que conforman la Cámara, porque "los sanjuaninos se han expresado con claridad".



Advirtió que el fallo de la Corte Suprema nacional que suspendió la elección de gobernador y vice "ha torcido un montón de cosas, pero no han podido torcer la voluntad de los sanjuaninos, que en más del 70% fueron a votar sin candidatos a gobernador, que moviliza mucho más".



"San Juan no se merece esto", dijo, y aseguró que "los 820 mil sanjuaninos hemos logrado enderezar la provincia en la que sólo teníamos montaña, pequeños valles y un gran sol, y con eso siempre nos fue muy mal; pero de hace 10 años a la fecha, tenemos reconocimiento nacional por nuestro crecimiento por la diversificación de la matriz productiva que hemos logrado".



Uñac dijo que "los miembros de la Corte no conocen a los sanjuaninos, qué comemos, cómo vivimos, qué necesitamos".



Añadió que "a todo lo que hicimos la Corte se lo llevó puesto y le dio a San Juan inseguridad jurídica, y que esta noche, ante la expresión de los sanjuaninos, no tengamos gobernador y vice electo".



Dijo que "si nos hubieran dejado elegir gobernador y vice, hubiéramos ganado con cualquier sistema electoral, porque nuestro Frente de Todos sacó el 51% de los votos y Juntos por el Cambio sacó el 35 o el 36%".



Se preguntó "si ganara la gobernación un dirigente de otro signo político ¿cómo va a hacer para equilibrar la provincia que tiene expresión mayoritaria en los departamentos y en la Legislatura, en función de lo que los sanjuaninos han expresado?".



La difusión de los resultados de las elecciones en San Juan se demoró debido a la multiplicidad de candidatos a diputados, intendentes y concejales y a la diversidad de sistemas para el cálculo en las distintas categorías.