Defensoría del Público convoca a ciudadanía a participar de audiencia pública

Miriam Lewin, Defensora del Público de la Nación, dialogó con el programade, y se refirió a la II Audiencia Pública del año, que tendrá la participación especial de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Se realizará el 18 y 19 de mayo.“Esta vez estaremos en Córdoba, el año pasado lo hicimos en Paraná. La Defensoría del Público es una suerte de oficina de Defensa de Derechos del Consumidor y Consumidora de Medios de Comunicación. Esto es una contradicción, porque decimos que no es una mercancía la comunicación, sino un Derecho Humano”, dijo.Informó que “hasta el 15 de mayo hay tiempo para presentar solicitud de inscripción en la página de la Defensoría. El 18 es la primera jornada presencial”.Se busca “escuchar a los entrerrianos, santafesinos y cordobeses. El único requisito es residir en la provincia. Es una instancia de participación profundamente democrática. Les proponemos qué piensan del rol de los medios de comunicación en este último año, qué opiniones, qué quejas tienen, qué propuestas tienen para hacer. Usualmente participan presencial y virtualmente muchas personas de todos los territorios. Se puede opinar sobre los medios locales, sobre los medios nacionales, sobre todo radio y televisión, pero también qué está pasando en lo digital, este sistema por el cual nos educamos, nos entretenemos y nos informamos”.Sobre las principales denuncias y quejas por parte de los consumidores, señaló que “es indudable que la cuestión de género, las coberturas que no respetan los derechos de las mujeres y las diversidades están a la cabeza de los reclamos. Otro es la mayor participación de niños y adolescentes en los medios de comunicación. Los chicos y chicas ya no miran TV, no se sabe si es porque están seducidos por el entorno digital o porque no hay nadie que les interese o que los represente en los medios de comunicación tradicionales. Se presentan en estas audiencias y nos dicen qué es lo que pretenden de los medios de comunicación en democracia en término de la representación y presencia de voces. Otra cuestión reiterativa por parte de los medios comunitarios, es su reclamo a la pauta publicitaria oficial nacionales, provinciales y municipales, más equitativo”.Cuando llega una queja hacia un medio “primero analizamos toda la pieza audiovisual. Con el avance de los feminismos y ONG no gubernamentales que difunden los derechos de las audiencias, ocurre que una cobertura inconveniente es criticada en el mismo envío. Se analiza todo, no el recorte que circula por twitter. Hubo alguna relativización, alguna crítica, analizamos todo. Analizan nuestros abogados para ver si se vulneró algún derecho, algún Tratado Internacional, y se le propone una reunión al medio y también una reparación, la cual puede ser un derecho a réplica, la inclusión de una ONG que trabaje la temática de género, trata, consumos problemáticos. Puede ser un pedido de disculpas y más. Brindamos las herramientas para que esto se repare”.“Tenemos un cuadernillo con códigos QR para saber cómo se cubren las distintas temáticas delicadas. Tenemos población gitana, discapacidad, niñez y adolescencia, personas mayores, migraciones, trata de personas y más. Ponemos a disposición estas recomendaciones y brindamos capacitaciones gratuitas”, agregó.