Ayelén Acosta junto a Proyectar colaboraron con mejoras al predio de bicicross

En una entrevista con, Acosta explicó que esta iniciativa nació a partir de las problemáticas que manifestaron los padres de los niños que practican bicicross en el parque. Según explicó la Diputada, "hicimos los pedidos pertinentes a través de la concejal, que no tuvimos respuestas, es por eso que nos comprometimos desde la ONG Proyectar en donde llevamos este programa de gestionar sin gobernar".Acosta remarcó la importancia de la articulación y el trabajo en conjunto para poder brindar los servicios que se necesitan para que los chicos puedan practicar deportes libremente. "En este caso, en una institución que tiene muchos años en la ciudad y que fomenta y acompaña a muchos niños, teniendo en cuenta lo que genera el deporte, en una sociedad donde la inseguridad y adicciones son temas que están muy pendientes y muchos padres lo manifiestan", sostuvo.La Diputada Acosta también resaltó la importancia del deporte en la formación de valores y responsabilidades en los niños desde temprana edad. "El deporte es una de las cosas más importante, y es un proyecto que tenemos nosotros con mi equipo para la ciudad", afirmó.Con esta iniciativa, Acosta busca apoyar y acompañar a instituciones y barrios que “a veces no reciben la atención necesaria por parte del Estado o el municipio”. "No lo hacemos con una intención de criticar sino de apoyar y acompañar en tantos voluntarios que queremos una Paraná mejor", concluyó.En tanto, un integrante de la ONG Proyectar, Enrique Castaño, incidió: “La iniciativa de gestionar sin gobernar nace con la necesidad de ayudar al vecino, con esta actividad ya son 25 iniciativas que tomamos en nueve meses y queremos seguir ayudando porque tenemos que estar del lado del vecino y llegar a todos los rincones de Paraná”.Por su parte, el presidente de la comisión directiva de bicicross, Roberto, expresó: “Venimos sufriendo hace mucho la inseguridad, el robo de iluminaria y cables subterráneos, lo que nos deja sin herramientas de trabajo; tampoco podemos hacer el mantenimiento del predio porque no tenemos los recursos”. “Los clubes chicos como el nuestro, necesita mucho de la ayuda del Estado y es muy poco la que se viene dando”.“Todo el circuito es de tierra por lo que necesita un mantenimiento constante, los padres trabaja continuamente para mantenerlos, pero no damos abasto porque nos robaron máquinas y herramientas”, aseveró.“Quiero agradecer a los chicos de Proyectar y Ayelén, que desinteresadamente se han acercado y nos han dado una ayuda enorme”, finalizó Roberto.