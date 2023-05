Con la última soldadura, se alcanzó un hito en la construcción del Gasoducto

La construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) alcanzó hoy un hito fundamental al concretarse la última soldadura de ductos y registró así un significativo avance en el objetivo de ampliar la capacidad de transporte de gas en toda la Argentina y transformar la matriz energética del país.El nuevo hito se alcanzó hoy en el kilómetro 232 de la traza a la altura de la provincia de La Pampa, a partir de lo cual se ponen en marcha las primeras pruebas para su puesta en funcionamiento, prevista para el próximo 20 de junio."La Argentina está cambiando su matriz productiva a partir del desarrollo de este gasoducto que ha sido financiado con el aporte solidario de las grandes fortunas. Ese dinero que aportaron los que más tienen, bien invertido para el Estado, se convierte en solución para muchos argentinos y argentinas", dijo el mandatario en diálogo con el titular de Energía Argentina, Agustín Gerez, que se encontraba en La Pampa.El jefe de Estado afirmó que "hacía más de cuatro décadas que la Argentina no encaraba una obra de esta envergadura, y la pudimos concretar en nuestra gestión con pandemia, con guerra, con sequía, pero con enorme voluntad y con enorme decisión"."Hoy estamos ganando en soberanía energética", destacó el Presidente y reflexionó: "Cuando todos tenemos la misma voluntad, las cosas funcionan. Cuando empresarios, trabajadores y el Estado tienen la vocación de resolver problemas que la Argentina tiene, las cosas funcionan y acá tenemos la mejor prueba".Alberto Fernández señaló que con esta obra la "Argentina hoy está ahorrando entre 2 mil y 3 mil millones de dólares de energía, que antes tenía que importar a costo de nuestras reservas". Además, el mandatario realizó "un reconocimiento especial a las empresas que trabajaron y a cada trabajador y trabajadora que pudieron llevar adelante, en tan poco tiempo, la construcción de este gasoducto".Con la puesta en funcionamiento de este gasoducto, que está prevista para el 20 de junio una vez concluidas las pruebas hidráulicas, será posible incrementar la producción de Vaca Muerta, lo que permitirá aumentar la disponibilidad de gas a precios competitivos para la industria, los comercios y los hogares, y ahorrar más de 4.200 millones de dólares al año en sustitución de importación de combustibles.Massa, por su parte, aseguró que la puesta en funcionamiento del GPNK, programado para el próximo 20 de junio, permitirá "ahorrar 2.100 millones de dólares en importaciones de gas, lo que permitirá tener menor presión sobre las reservas".Además, el ministro anunció el llamado a licitación de la obra de reversión del Gasoducto Norte, el que permitirá sustituir el gas que actualmente se importa desde Bolivia y pasar a abastecer a las provincias del Noroeste argentino con la producción de Vaca Muerta, lo que permitirá al país ahorrar otros US$ 2.000 millones por sustitución de importación de energía y bajar el costo de generación eléctrica.Entre los beneficios del GPNK, se destaca que permitirá incrementar la producción de Vaca Muerta, segunda reserva de gas no convencional del mundo, y transportarlo a los centros de consumo.Asimismo, se podrán ahorrar este año unos US$ 2.100 millones y más de US$ 4.200 millones a partir de 2024 por sustitución de importación de GNL y combustibles líquidos, a la vez que aumentará la disponibilidad de gas a precios competitivos para la industria, los comercios y los hogares.Por otra parte, la obra -planificada y ejecutada por Energía Argentina- dio lugar a 10 mil puestos de trabajo directos y otros 40 mil indirectos entre la construcción de la obra y la mayor producción de gas en Vaca Muerta.Con la incorporación de las plantas compresoras de Salliqueló y Tratayén, se podrán transportar 21 millones de metros cúbicos de gas por día, y con la segunda etapa entre Salliqueló y San Jerónimo, en Santa Fe, completarán 39 millones, ampliando en un 30% los gasoductos troncales.La última soldadura se alcanzó en un "tiempo récord" ya que la soldadura general se desarrolló en 178 días desde la primera intervención, el 16 de noviembre último en Salliqueló, en Buenos Aires.La traza troncal del gasoducto cuenta con una extensión de 573 kilómetros entre Tratayén, provincia de Neuquén, y Salliqueló, atravesando Río Negro y La Pampa con un caño de 36 pulgadas.Durante el proceso, se utilizaron más de 47.700 caños de acero de 12 metros de largo, cuyo peso total es de 300.000 toneladas, "equivalente a 4.285 obeliscos porteños", graficó Energía Argentina.También se destacó que se soldaron en promedio cinco kilómetros de caños por día en los tres frentes de obra y "por primera vez se usaron en nuestro país soldadoras automáticas, la tecnología más avanzada a nivel mundial que reduce los tiempos de obra".La primera soldadura en línea regular se llevó a cabo el 16 de noviembre de 2022 en la localidad bonaerense de Salliqueló, y la primera soldadura automática se realizó el 13 de enero de este año en Doblas, La Pampa.La puesta en funcionamiento del GPNK está prevista para el próximo 20 de junio, una vez concluidas las pruebas hidráulicas y las instalaciones de superficie con sus válvulas, tras lo cual se dará lugar al proceso de llenado del ducto que demandará entre 7 y 10 días.Las tareas se iniciaron tras la firma de contratos en agosto de 2022, cuando comenzaron los trabajos de movimiento de suelos, traslado de equipamiento y apertura de pista, que es el "camino" por donde se coloca el gasoducto.De esta manera, desde el comienzo de las soldaduras de los caños, se avanzó con un promedio de 5 km diarios contando los tres frentes de obra.Del acto participaron también la secretaria de Energía, Flavia Royon y el presidente de la empresa estatal Energía Argentina, Agustín Gerez, desde el frente de soldadura ubicado en cercanías de la localidad de La Reforma, en La Pampa.También lo hicieron el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; los secretarios de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; Agricultura, Ganadería y Pesca; Juan José Bahillo; Economía del Conocimiento, Juan Manuel Cheppi; Hacienda, Raúl Rigo; Política Económica, Gabriel Rubinstein; y Finanzas, Eduardo Setti.Además, los titulares de la Uocra, Gerardo Martínez; y la UOM, Abel Furlán; el jefe de Gabinete de Energía, Federico Enríquez; la subsecretaria de Coordinación Institucional, Florencia Álvarez Travieso; el secretario de Energía de la provincia de Buenos Aires, Gastón Ghioni; y el Interventor de Enargas, Osvaldo Pitrau, entre otros.