"Cuando la economía se dolariza pierde su herramienta fundamental, la moneda"

El presidente Alberto Fernández cuestionó la propuesta de dolarización que plantean desde algunos sectores políticos de la oposición, al plantear que, "cuando la economía se dolariza, la economía pierde su herramienta fundamental, que es la moneda", y agregar que, "lo que pasa cuando uno pierde el manejo de la moneda, es que se empieza a perder competitividad en el mundo, el desempleo sube y cierran las industrias".Así lo expresó el mandatario en una entrevista, en la que, también, salió al cruce de "quienes dicen que el trabajo es un costo y que hay que eliminar la educación pública porque es adoctrinamiento".Fernández dijo que "hoy es un día muy importante" con la última soldadura del gasoducto Néstor Kirchner y destacó que se trata de la "obra más importante en dimensión y consecuencia".Dijo que "las obras avanzan como estamos previendo" y señaló que desde el gobierno de Raúl Alfonsín "no se construía una obra tan importante", que "permite ahorrarnos 3.000 o 4.000 millones de dólares anuales en importación de gas".En tanto, destacó las políticas en materia de salud pública desplegadas por el Gobierno durante la pandemia de coronavirus y señaló que, por el contrario, con la gestión de Mauricio Macri, "había una decisión política de no construir hospitales"."Los que murieron, murieron atendidos. Por el resto de mi vida voy a estar agradecido a médicos, enfermeros y terapistas que pusieron el cuerpo", sostuvo el mandatario y también subrayó que "científicos argentinos están terminando la vacuna del Covid íntegramente argentina".Fernández afirmó que quiere "dejar un país en un círculo virtuoso para que se levante" y aseguró que los argentinos "tienen la gran oportunidad de no volver para atrás" de cara a las próximas"Estamos en un momento singular y no debemos perder la oportunidad, ni bajar los brazos, ni convencernos de que no hay futuro. Tenemos la gran oportunidad de no volver para atrás", dijo el Presidente.Por otra parte, manifestó que quiere “dejar un país ordenado” para la próxima gestión de gobierno, anticipó que la inflación que se conocerá esta tarde “no es lo que queremos” e insistió en la necesidad de unas PASO dentro del Frente de Todos."Tenemos un problema muy serio con la inflación, muy difícil de manejar", sostuvo Fernández en una entrevista que brindó en la residencia de Olivos a Radio 10, en la que recordó que en abril hubo "una corrida que llevó al dólar de 460 a 500 y pico de pesos, y en una semana volvió a los precios"."Subió y bajó y esa subida de precios opera en la cabeza de los argentinos como que va a haber una disparada", analizó el mandatario.Para el jefe de Estado, "toda la suba del dólar va a repercutir en los precios y se produce una suba precios y después el dólar baja, pero los precios no"."Tenemos un problema muy serio por delante. Ayer a la noche tarde hablaba con Sergio (Massa) y le dije 'mirá tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto. Porque hay muchas causas que están generando esto y una es la especulación de que puede haber una devaluación, de que el dólar blue sube y entonces el pequeño comerciante sube los precios por las dudas'", insistió.En ese sentido, sostuvo que eso se trata de lo que "muchos" le criticaron: "Eso que muchos me criticaron y que yo llamaba inflación autoconstruida, lo que se llama la inflación psicológica, que no está en el consumidor, sino que está en el pequeño comerciante".El Presidente entonces insistió que el "objetivo es parar la inflación, frenarla de un algún modo", y aseveró que el índice que se conocerá esta tarde "no es lo que queremos"."Sergio lo ha intentado y en algún momento funcionó y, en otro momento no, pero tenemos que pararlo, tenemos que ver cómo lo hacemos", planteó el presidente en la extensa entrevista que en la residencia de Olivos brindó a Radio 10.Sobre su decisión de no buscar la reelección en los próximos comicios, Fernández subrayó que necesita "dejarle al próximo presidente o presidenta un país más ordenado" y destacó que, "a pesar de todos los impedimentos" enfrentados por su gestión, "el país está creciendo"."Yo sé lo que es una campaña presidencial, hay que dedicarle mucho tiempo, es un desgaste físico singular. Necesito dejarle al próximo presidente o presidenta un país más ordenado", dijo en declaraciones a Radio 10, sobre su decisión de no competir por una reelección.El presidente Alberto Fernández insistió hoy en la necesidad de unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) dentro del Frente de Todos (FdT), y descartó que la competencia interna en la coalición oficialista “genere inestabilidad económica ni debilidad en el Gobierno”, en tanto que pidió a los dirigentes tener “razonabilidad y sensatez” durante la campaña electoral porque “también tenemos la obligación de gobernar”.“No creo que nuestros compañeros sean tan irresponsables de poner en riesgo la gobernabilidad por unas primarias”, dijo Fernández, quien otra vez fue contundente con su defensa de la competencia dentro del espacio oficialista al aseverar que “las PASO son una extraordinaria ley para darle vida a los partidos políticos”.Desde su despacho en la Residencia de Olivos, Fernández brindó esta mañana una entrevista a Radio 10, donde también se refirió a una posible candidatura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.“Yo no soy quien decide quien participe y si Cristina quiere participar, que participe porque tiene más que legitimidad para hacerlo. Le sobra legitimidad para hacerlo. Y si alguien quiere competir contra ella, nadie puede impedirlo”, aseveró el mandatario.En defensa de las PASO, Fernández abogó: “Nosotros debemos tener un mecanismo de organización democrática del espacio. Y esa organización solo se consigue de un modo: con el voto de la gente y no con que nos sentemos tres o cuatro dirigentes para ver que pedazo de la lista nos llevamos”.“Tenemos que ser razonables y sensatos porque estamos gobernando. No creo que la dirigencia de nuestro espacio tenga la irracionalidad de poner en riesgo la gobernabilidad por unas PASO porque, sino, creería que estoy militando en un espacio de energúmenos”, definió.Con mayor énfasis, el Presidente sostuvo que “los problemas que generan inestabilidad en el país son los poderes concentrados que tienen sus voceros en la oposición. Ese el problema que tiene la Argentina en la económica y para gobernar, no está en el Frente de Todos. No está ahí. Yo confío en mis compañeros”.

Negociación con el FMI

Trabajo con autoridades

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que se está "trabajando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y renegociando" el acuerdo, luego que esta semana el organismo confirmó que hay "avances" en las negociaciones iniciadas por el gobierno argentino, producto de la sequía que atraviesa el país con impacto directo en las reservas."Estamos trabajando con el Fondo y estamos renegociando", sostuvo esta mañana el mandatario en un reportaje brindado desde la Residencia de Olivos a Radio 10.El jefe de Estado recordó que "es la primera vez" que se abre una renegociación de este tipo, producto de una "cláusula" incluida a pedido suyo en el momento del acuerdo, y vinculada a las consecuencias que podrían traer "conflictos mundiales"."Lo hacemos porque cuando firmamos el acuerdo pusimos una cláusula que decía que si la economía argentina se veía sometida a alguna situación de estrés por conflictos mundiales o ambientales, los términos debían ser revisados", amplió el Presidente.Fernández añadió: "Aplicamos esa cláusula porque en ese momento no teníamos certeza de cómo iba a afectar la pandemia y luego vino la sequía"."Es la primera vez que se reabre la negociación. Yo me puse muy firme con una cláusula de ese tipo", insistió el mandatario al tiempo que sumó que con el cambio climático, "estamos atravesando la peor sequía desde 1921".En tanto, consultado sobre si ´habrá desembolsos´ respondió: "Estamos trabajando en eso".Esta semana, el FMI dio un espaldarazo a las gestiones iniciadas la semana pasada, en las que el Gobierno argentino planteó la necesidad de recalibrar las metas del acuerdo frente al estado de situación en que se encuentra la economía nacional."Los intercambios entre las autoridades y el equipo del FMI avanzan de manera constructiva", afirmó una de las voceras del Fondo, respecto del estado en que se encuentran esas nuevas negociaciones.