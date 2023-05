Ayelén Acosta propone un programa para cuidar la fauna autóctona

Conocida la noticia de la matanza de lechuzas en Paraná, la candidata a intendenta contó cuál sería su accionar ante un hecho de estas características.



"Hoy en Paraná se conoció la noticia de que en la costanera de Paraná, específicamente en el interior de las instalaciones del Club Atlético Estudiantes (CAE), se habían matado lechuzas a escopetazos. Luego del malestar generado, la institución pidió disculpas y aseguró que lo sucedido "no contaba con el aval de la comisión directiva", dijo.



Al respecto, Ayelén Acosta, precandidata a intendenta de Paraná por Juntos por el Cambio (JxC), sugirió que debe coincidir el desarrollo de las actividades económicas con el cuidado del ambiente. “Más allá de la responsabilidad que pueda tener alguien del club o la empresa que llevó a cabo el hecho, también creo que desde el estado municipal debe poder orientarse una política para gestionar este tipo de cuestiones”.



“El Municipio tendría que tener reglas generales donde, por ejemplo, quede establecido que no pueden tocarse especies que no causan ningún daño. Y, en el caso que no puedan permanecer en un lugar, ser reubicadas. Cualquier alternativa que no implique la muerte de un animal es una mejor alternativa”, dijo la diputada provincial (PRO).



Luego de adelantar que sus equipos técnicos trabajan en un programa integral de protección y valorización de la fauna autóctona, Acosta recordó que en Pinamar su intendente, Martín Yeza (PRO), solucionó un problema similar construyendo un micro refugio para las aves. “Una vecina estaba preocupada por un nido de lechuzas que se encontraba en donde siempre hacemos recitales. Y nuestro equipo lo resolvió así”, contó entonces en Twitter.