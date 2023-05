Bordet encabezará una misión comercial de la Región Centro al norte de África

En el marco de la política para promover las exportaciones entrerrianas en nuevos mercados, el gobernador Gustavo Bordet, junto a su par santafesino, Omar Perotti, autoridades de Córdoba y empresas de distintos rubros, encabezarán una misión institucional y comercial a Argelia, Egipto y Marruecos.



La misión, comercial e institucional, es organizada por la Región Centro en conjunto con la Cancillería Argentina y financiada por el Consejo Federal de Inversiones. Los tres países de destino constituyen un mercado de más de 190 millones de habitantes, y ostentan tasas de crecimiento del PBI de alrededor del 5 por ciento. La oferta entrerriana, y de la Región, permite a esas naciones contar con un socio estratégico para garantizar la seguridad alimentaria. Además representan la puerta de entrada a otros países de esa región.



Además, previamente, el mandatario entrerriano visitará en Madrid al embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín. En el encuentro abordarán los detalles de la Fruit Attraction 2023, una de las ferias de frutas y hortalizas más importantes del mundo. Las empresas entrerrianas de ese sector han solicitado la participación de la provincia que se concretará, por primera vez, en octubre, en la capital española.



“Multiplicar los destinos de la producción entrerriana en el mundo es el camino para desarrollar la potencia de nuestra provincia”, expresó el mandatario al dar a conocer la noticia. Bordet, que es presidente Pro Témpore de la Región Centro, también remarcó, en referencia a la misión al norte de África, que “la apertura de mercados no tradicionales nos permite promover la amplia oferta de nuestra producción y poner en valor el trabajo, la ciencia y la tecnología de la Región”.



El mandatario entrerriano estará acompañado por el ministro de Economía y Producción, Hugo Ballay. En el marco de las actividades previstas para Argelia, Egipto y Marruecos, las autoridades de las tres provincias, las cámaras y asociaciones empresariales tendrán reuniones con contrapartes en cada destino y se reunirán con instituciones públicas vinculadas a la regulación sanitaria, cámaras de Industria y federaciones que aglutinan a diversos ámbitos de la producción y el comercio en cada país. Asimismo, se realizarán visitas a centros logísticos y puertos que dominan el tránsito de bienes en la región, como ser: el Puerto de Tánger en Marruecos y el Canal de Suez en Egipto. También se visitarán zonas francas y otros espacios claves para la operatoria aduanera.



Participarán, por Entre Ríos, la Bolsa de Cereales de la provincia; la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos, (Adimer); el Cluster de Pecán; el Polo Tecnológico de Paraná; la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (Apama); el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA); y la comisión de arroceros del Centro Económico de San Salvador.



Exportaciones



Argelia es el 5° destino de importancia de las exportaciones totales de Entre Ríos (USD FOB). En 2022 alcanzaron un total de USD FOB 68.977.839 y 157.576 toneladas. Estas cifras representan el 3,61% de las exportaciones totales de Entre Ríos registradas en ese año.



Los principales productos exportados hacia este mercado son: leche entera en polvo, trigo, garbanzos secos, maíz en grano, arroz no parbolizado semiblanqueado o blanqueado, cebada y semilla de girasol. Los productos primarios representan el 56 por ciento de dichas exportaciones mientras que los agroindustriales alcanzan el 41 por ciento.



En el caso de Marruecos, las exportaciones de productos entrerrianos en el año 2022 alcanzaron un total de USD FOB 26.650.047,55 y 91.667,44 toneladas, representando el 1,40 % de las exportaciones totales de Entre Ríos registradas en ese año. Marruecos fue el 14º destino de importancia para las exportaciones entrerrianas en 2022 (USD FOB).



Dentro de las exportaciones a ese país se destacan trigo, maíz en grano, cebada, salvados, concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas, miel natural, arvejas secas, semilla de girasol, semilla de algodón y algodón.



Por otra parte, Entre Ríos exportó a Egipto, en 2022, un total de USD FOB 22.210.676 y 80.253 toneladas. Entre los principales productos comercializados se encuentran maíz en grano, habas, leche entera en polvo, frutos de cáscara, arvejas secas, semilla de girasol y cebada cervecera.



Libre comercio



Cabe mencionar que en el año 2010 se celebró un Acuerdo de Libre Comercio entre Mercosur y Egipto con el objetivo de eliminar los aranceles para más del 90 por ciento del comercio entre ambas partes. El Acuerdo incluye la liberalización del comercio de bienes agrícolas e industriales, la normativa en materia de reglas de origen, solución de controversias, salvaguardias preferenciales, cooperación en inversión y servicios, y el establecimiento de un Comité de Administración Conjunta responsable de la implementación y profundización del Acuerdo. El acuerdo entró en vigencia en el año 2017 al concluir las etapas de aprobación nacionales de cada país. Objetivos comerciales

La misión comercial institucional de la Región Centro a Argelia, Egipto y Marruecos tiene como objetivo impulsar la internacionalización de la provincia en mercados no tradicionales pero de gran proyección en el norte de un continente que presenta muchas oportunidades y demandas de productos y servicios que Entre Ríos puede proveer.



En el caso de Egipto, la misión junto a entidades sectoriales pretende profundizar el intercambio comercial existente, recuperar la comercialización de productos entrerrianos que discontinuaron su presencia en ese mercado -como el caso de la carne de ave-, la reapertura del mercado para el trigo y la apertura para el mercado del arroz entrerriano en ese país. Asimismo, otro de los objetivos es explorar “in situ” y con el apoyo de la Embajada Argentina en ese país, las posibilidades de comercialización de la nuez pecán y el arándano.



En relación al mercado argelino, la meta principal será el ingreso del arándano entrerriano a ese país e incrementar las relaciones comerciales existentes de manera profundizar los vínculos con una cultura empresarial que valora el contacto cercano. Al mismo tiempo, se pretende conocer las particularidades del mercado para maquinarias y el ecosistema tecnológico del país.



Para el mercado marroquí se presentan varios desafíos: la reapertura del mercado del arándano, la apertura del mercado para el arroz, la obtención de nuevos clientes para los productos actualmente exportados y la exploración de oportunidades para maquinaria para la industria alimenticia y agrícola.