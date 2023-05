Cerruti destacó el crecimiento del trabajo registrado y la actividad industrial

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, destacó esta mañana los aumentos anunciados en las jubilaciones y pensiones y en el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, así como los índices que muestran el sostenimiento de la expansión del trabajo registrado y de la actividad industrial, que "siguen mostrando que hay una economía sólida que está creciendo, y esa es la senda que tenemos que sostener".En la conferencia que brinda a la prensa acreditada en Casa Rosada, la portavoz resaltó el aumento de 21 por ciento de las jubilaciones y pensiones entre junio y agosto correspondientes a la Ley de Movilidad, al que se suman tres refuerzos adicionales de 15 mil, 17 mil y 20 mil pesos para junio, julio y agosto, respectivamente, anunciado anoche por el Ministerio de Economía y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)."Llevamos 31 meses consecutivos de crecimiento del trabajo registrado, el periodo de tiempo más prolongado de los últimos 14 años, y de esta manera no sólo se recuperó lo que se había perdido en la pandemia, sino que hemos llegado a crear 983 mil nuevos puestos de trabajo desde diciembre de 2019", subrayó Cerruti.La funcionaria reconoció que "tenemos un problema con la inflación y con el empleo no registrado que no alcanza con sus ingresos a recuperar" esa variación de precios, y apuntó que "el Gobierno está trabajando en diferentes variables tanto para bajar la inflación como para sostener los salarios".Agregó que "están abiertas en este momento más de 40 paritarias, y estamos esperando que se hagan los mejores acuerdos posibles" para que "la inflación sea cada vez menor y golpee cada vez menos en la mesa de los argentinos".En ese sentido destacó que el índice de salarios mostró en marzo un alza de 10,1 por ciento, superando en 2,4 puntos porcentuales a la inflación de ese mes, y valoró asimismo que "más de 250 mil trabajadores y trabajadoras van a dejar de pagar el Impuesto a las Ganancias debido a que se incrementó el mínimo no imponible a 506.230 pesos", tal como anunció el ministro Sergio Massa a principios de esta semana.Por otro lado, Cerruti resaltó el aumento sostenido de la actividad industrial, que acumuló una suba interanual de 2,6 por ciento en lo que va del año, presentando el mejor primer trimestre desde el año 2018. De esta manera, el empleo de la actividad industrial llegó a los 33 meses consecutivos de crecimiento."Esto significa más trabajo, más mano de obra, más producción nacional", enfatizó la portavoz, y añadió que en marzo la actividad de la construcción marcó un crecimiento de 1,2 por ciento.También ponderó que durante el primer trimestre la industria automotriz se expandió 26,9 por ciento frente al mismo período del año pasado, mientras que el yacimiento Vaca Muerta cerró con la producción de crudo más alta de los últimos 14 años."Este primer trimestre de la Argentina, con las dificultades que enfrentamos, los números siguen mostrando que hay una economía sólida que está creciendo, y esa es la senda que tenemos que sostener", concluyó.