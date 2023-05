Auxiliares de Educación debatieron sobre sus derechos y obligaciones en escuelas

Se desarrolló el Congreso Provincial de Trabajadores Auxiliares de Educación -representados por UPCN- este jueves sobre Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno en Paraná. “Se discuten los derechos de un sector de trabajadores de la administración pública, que viene postergado porque las experiencias que cuentan los compañeros son preocupantes”, comunicó Carina Domínguez a. “Los compañeros manifiestan que se sienten empleados de segunda, algo que entendemos debe cambiar porque la institución educativa no puede haber diferencias entre trabajadores. De hecho, se los definía por la negativa, como no docentes, cuando en realidad son trabajadores que prestan una función esencial”, remarcó Domínguez.Sobre los alcances del congreso. “Debatimos la modificación de una resolución que establece las funciones y obligaciones del personal, pero que no contiene la mayoría de los derechos que deberían asistirlos”, cuestionó la sindicalista al fundamentar que “la resolución data de hace varios años y no contempla la realidad actual de los trabajadores”.Domínguez explicó que, “se aclararon las tareas que deben realizar los Auxiliares de Educación y las que no tienen la obligación de llevar adelante porque hoy hacen prácticamente todo”. “De hecho, en el plenario dieron cuenta que, muchas veces, no se sienten bien tratados por las autoridades de las escuelas donde prestan servicio”, apuntó la sindicalista.“Con la implementación del convenio 190 debe haber buenas prácticas en todas las áreas de educación para que sean respetados y tengan la valoración y el reconocimiento que merecen porque qué pasaría si los auxiliares de Educación no atenderían todas las situaciones que se generan en las escuelas”, remarcó.En el marco de la paritaria sectorial de condiciones laborales del sector, para la semana próxima está prevista una nueva reunión en la que plantearán modificaciones al texto que se discute.