La provincia pondrá en práctica el programa para la sustentabilidad agropecuaria

Detalles de la propuesta

El ministro de Economía, Hugo Ballay, encabezó este miércoles la presentación del programa Productor Agropecuario Sustentable de Entre Ríos que se elaboró junto a más de 30 entidades públicas y del sector privado.La iniciativa contó con participación tanto de directivos de entidades sociales y gremiales, como empresarios, académicos e institucionales. El ministro de Economía, Hugo Ballay, encabezó la cita, acompañado por el titular de la Bolsa de Cereales, Héctor Bolzán, el secretario de Agricultura y Ganadería Lucio Amavet; y el Director General de Desarrollo Agropecuario Sostenible de Córdoba, Santiago Dellarosa.En ese contexto, Ballay sostuvo que “la articulación y el diálogo entre los sectores público y privado que nos pide el gobernador Gustavo Bordet genera estas consecuencias: la concreción de políticas positivas para sostener la sustentabilidad productiva. Esta propuesta cuenta con el trabajo hecho desde la secretaría de Agricultura y Ganadería pero con el aporte decidido de 30 instituciones que certifican la importancia de este plan”.Para el ministro, “el principal beneficio es lograr la sustentabilidad. Lo más importante es el beneficio ambiental y también el comercial porque los mercados demandan calidad en este sentido”.Amavet sumó que “en Córdoba esta experiencia se está realizando con muy buenos resultados y por esa razón también trabajamos juntos. La intención es lograr la mayor cantidad de adhesiones, que vale la pena especificar, son voluntarias”.Sumó que “se trata de poner en valor, visibilizar y certificar al productor que aplica Buenas Prácticas Agropecuarias considerando que los consumidores en el mundo demandan alimentos con trazabilidad. El impacto positivo desde lo ambiental es la misión de esta iniciativa integral que aborda, por ejemplo, el manejo de fitosanitarios, efluentes y agua”.Dellarosa indicó que “en Córdoba el plan tiene siete años de ejecución con muy buenos resultados. Contamos con un Consejo Consultivo que define los indicadores a evaluar para acceder a las certificaciones. Cada año se suman requerimientos y también aumenta la cantidad de beneficiarios”.El experto consideró que “este programa será sin dudas sumamente importante para la provincia de Entre Ríos. Nos alegra poder acompañar desde la provincia de Córdoba un programa que va a visibilizar la manera de producir que tiene el productor entrerriano tranqueras adentro de los establecimientos, cuidando los recursos y la sociedad que los rodea, obviamente a su vez que pueda potenciar sus rendimientos; y poder visualizar también que producir de una manera sostenible en el tiempo y cuidando los recursos es viable. No cabe duda de que va a ser un programa sumamente exitoso, como lo es en la provincia de Córdoba, y demás está decir que cuenten con Córdoba para ser soporte, poder trabajar en conjunto y que ambas provincias puedan nutrir sus sendos programas”.Bolzán, en tanto, ponderó el valor de que “todas las instituciones con presencia en el ámbito rural entrerriano nos hayamos sumado con aportes y propuestas, porque este es un plan que nos involucra por completo”.En tanto, el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos, Martín Sieber, aportó: “Nos parece de vital importancia que el Colegio pertenezca a este espacio, y tenga continua interacción en este tipo de temáticas. Todo lo que haga que el suelo, la capacidad técnica, la capacidad ganadera, el arraigo de las sociedades en el campo, la conservación del suelo y el poder elaborar un producto inocuo, para nosotros desde la profesión es fundamental”.El dirigente Ricardo Garzia dijo respecto del Programa PASE: “Soy de la cooperativa agropecuaria de Gobernador Mansilla y estamos muy esperanzados en que el plan se extiende territorialmente. Tenemos un montón de problemas, como por ejemplo de suelos y de aguas, y los productores necesitamos del PASE como sistema”.Para la directora Regional de INTA Entre Ríos, Gloria Pérez, “realmente es una alegría llegar a estas instancias donde se ha trabajado de forma articulada interinstitucionalmente, para concluir con esta situación de beneficio para el sector productivo. Consideramos muy importante nuestra función como INTA, que es trabajar para aportar a las políticas públicas a través de nuestros saberes y aportes técnicos y científicos para colaborar y que esto llegue a buen puerto”.Por su parte, el ejecutivo de la empresa Agrofe Campo, Nicolás Porcaro, sumó: “Creo que es un programa importante para la agricultura que hoy nos encontramos realizando. Vamos camino a una agricultura más sustentable, con productos más amigables al medio ambiente, y creo que toda coordinación que pueda haber entre lo público y lo privado nos puede ayudar a darle más beneficios al productor, a llevarlo a una producción más sustentable en el tiempo, como también a que la actividad sea más rentable”.Fue el director general de Agricultura, Carlos Toledo, quién brindó los detalles del programa al decir que es fruto de dos años de labor; cuyo principal objetivo es rescatar a aquellos que hacen las cosas bien y que la comunidad sepa quiénes son los que realmente llevan adelante prácticas sustentables.Para poder evaluar a esos productores, definió, se fijaron indicadores que abarcan lo referido a la sustentabilidad de los procesos productivos, tanto en aspectos económicos como ambientales, productivos y sociales; brindándole especial importancia al compromiso que los productores tienen con el desarrollo de su territorio.Dentro de las buenas prácticas productivas que se reconocen, en primer lugar está el manejo del suelo, especialmente la rotación de cultivos; como así también el manejo del agua y efluentes, en el caso de aquellos productores que realicen actividades pecuarias. Por otro lado, se evalúa el manejo de los fitosanitarios y manejo integrado de plagas; y, en el caso de las producciones hortícolas y frutihortícolas, cómo se llevan adelante las producciones intensivas.En lo que respecta a las cuestiones vinculadas a la ganadería, se analiza lo relativo al manejo del rodeo, la genética y el bienestar animal. Existe un apartado que evalúa la gestión de las empresas agropecuarias: si tiene cobertura de seguros o no, el rol de la mujer en la empresa, la franja ataría de sus trabajadores, la participación tanto de estos como de la familia del productor en la empresa; y en el aspecto social de compromiso con su comunidad, si realmente tiene alguna participación con la cooperadora de la escuela de su zona, si participa o no en alguna ONG con algunas experiencias asociativas, entre otras.Toledo remarcó la importancia del reconocimiento social por encima del económico, "ya que el productor va a ser reconocido públicamente, ese reconocimiento económico va a ser entregado en forma pública, la gente va a saber que ese productor es distinguido como productor PASE. Estamos elaborando algunos distintivos que los diferencien, como por ejemplo algunos carteles ruteros para colocar en el alambrado”.