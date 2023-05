Manzur: "Estamos analizando la situación, hay que esperar un poco más"

El gobernador de Tucumán y candidato a vicegobernador del Frente de Todos, Juan Manzur, dijo hoy que en la provincia se encuentran "analizando la situación" derivada del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que suspendió ayer las elecciones provinciales que se iban a desarrollar este domingo, y pidió "esperar un poco más”.“Estoy tranquilo; estas cosas pasan en la política”, dijo Manzur en declaraciones al diario tucumano ‘La Gaceta’ mientras salía de su casa en la ciudad de Yerba Buena.Luego, en la localidad de Los Puestos donde entregó viviendas sociales, Manzur dijo a los medios locales: “Hay una medida cautelar, eso es todo lo que pasó, pero tarde o temprano los tucumanos irán a votar y en el cuarto oscuro están solos y son libres de elegir"."Al no tener candidato a gobernador, el sistema electoral tucumano impedía llevar la elección adelante sin esa categoría", explicó y dijo que el fiscal de Estado, Federico Nazur, “está contestando los requerimientos que hizo la Corte”.Por último, Manzur, pidió “seguir trabajando, Tucumán está vigente, está construyendo, no se puede interrumpir todo lo que tiene que ver con la gestión".La Corte Suprema resolvió ayer "hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, suspender la convocatoria a elección de gobernador y vicegobernador de la provincia de Tucumán del próximo 14 de mayo hasta tanto se dicte un pronunciamiento definitivo".El fallo firmado por los ministros Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda responde a la medida cautelar solicitada por el Partido de la Justicia Social, que encabeza el actual intendente de la capital tucumana, Germán Alfaro, ante la posibilidad de que la candidatura de Manzur a vicegobernador de Tucumán no respete la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales.Alfaro acompañará como candidato a vice al diputado nacional Roberto Sánchez, de extracción radical, postulante a gobernador de Juntos por el Cambio por Tucumán.