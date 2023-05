Tucumán "va a acatar el fallo de la Corte Suprema", aseguraron

Política La Corte suspendió elecciones en Tucumán y San Juan tras conceder amparos

La decisión de la Junta Electoral de Tucumán

La Junta Electoral Provincial (JEP) resolvió suspender las elecciones en todas sus categorías, ya que el fallo de la Corte Suprema de Justicia solo lo hizo para gobernador y vicegobernador."Como hombre de la democracia y respetuoso de la división de poderes, vamos a acatar el fallo de la Corte", declaró Jaldo al diario tucumano La Gaceta, luego de mantener una reunión con su compañero de fórmula, el gobernador Juan Manzur.El máximo tribunal de la Nación resolvió este martes "hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, suspender la convocatoria a elección de gobernador y vicegobernador de la provincia de Tucumán del próximo 14 de mayo hasta tanto se dicte un pronunciamiento definitivo"."Entendemos que este fallo es inoportuno, porque faltan cuatro días para la elección. No lo compartimos para nada pero sí lo respetamos y acatamos", señaló Jaldo, y agregó: "Somos muy respetuosos de la Justicia, no sólo cuando (sus decisiones) nos favorecen, sino cuando son en contra nuestra. De la misma manera, nos vamos a allanar a las decisiones que adopte la Junta Electoral Provincial".El candidato del FdT vinculó asimismo la decisión de la Corte Suprema con las perspectivas electorales en Tucumán, ya que en su opinión los candidatos de la coalición opositora Juntos por el Cambio "están perdiendo por una gran diferencia en la provincia"."No hay dudas que este es el accionar de Juntos por el Cambio, de (Roberto) Sánchez y de (Germán) Alfaro, porque están perdiendo por una gran diferencia en la provincia. Ya nos judicializaron en 2015, en 2019 y también en 2023. No nos llama la atención, porque se convirtieron en un partido judicial", remarcó Jaldo, y en un mensaje a sus competidores políticos, desafió: "Que sepan que en la fecha que sea la elección el PJ y Jaldo les van a ganar".En paralelo, este martes por la noche se conoció también que la Junta Electoral Provincial (JEP) resolvió suspender las elecciones en todas sus categorías, ya que el fallo de la Corte Suprema de Justicia solo lo hizo para gobernador y vicegobernador.Los miembros de la Junta Electoral tucumana Daniel Leiva, Edmundo Jiménez y Washington Navarro Dávila pospondrán los comicios hasta tanto haya una sentencia firme en la causa que se cuestiona la postulación a vicegobernador de Juan Manzur.El fallo firmado por los ministros Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda responde a la medida cautelar solicitada por el Partido de la Justicia Social, que encabeza el actual intendente de la capital tucumana, Germán Alfaro.El jefe comunal Alfaro acompañará como candidato a vice al diputado nacional Roberto Sánchez, de extracción radical, postulante a gobernador.