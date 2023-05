San Juan: Se votará legisladores, intendentes y concejales el domingo

Política La Corte suspendió elecciones en Tucumán y San Juan tras conceder amparos

El Tribunal Electoral de San Juan anunció que se realizarán las elecciones provinciales del próximo domingo solo para las categorías de legisladores, intendentes y concejales, y no se llevará a cabo la convocatoria para votar gobernador y vice."El tribunal resuelve disponer la suspensión del acto comicial solo en la categoría de gobernador y vice de San Juan y disponer en consecuencia la continuidad en las categorías de diputados, intendentes y concejales para las elecciones del domingo 14", señalaron desde el Tribunal Electoral de la provincia en una conferencia de prensa que fue transmitida por YouTube.El tribunal indicó que el fallo de la Corte "ordena suspender la convocatoria a gobernador y vicegobernador de San Juan" y afirmaron que "este tribunal electoral no goza de atributos para extender el alcance de dicha resolución y menos aún para paralizar la totalidad del proceso electoral, es decir, comprendiendo a categorías distintas a las señaladas a la Corte"."Corresponde que este tribunal realice un puntual e íntegro tratamiento del fallo en cuestión, que no deja por su claridad margen interpretativo distinto al que se hace", subrayaron.En ese sentido, indicaron que "la decisión de la Corte obliga a este tribunal a tomar medidas operativas que permitan el desarrollo del acto comicial en las cuatro categorías restantes".Considerando que "las agrupaciones ya han confeccionado las boletas de sufragio y que muchas de ellas han distribuido las mismas entre sus potenciales votantes, y ante el exiguo tiempo que queda hasta el 14 de mayo, se decide considerar válido las boletas de sufragio que contengan las cinco secciones", detallaron y ampliaron que "las categorías de gobernador y vicegobernador quedarán excluidas del acto comicial".