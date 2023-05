Jerarquizados municipales solicitan urgente reapertura de paritarias salariales

La secretaria General de la Asociación Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), Alejandra Levrand, detalló a Elonce que “Solicitamos la urgente convocatoria a una mesa salarial ya que hay sobrados motivos para la reunión”. Además recordó que “si bien en marzo se logró un acuerdo paritario de un 34%, nuestra entidad no lo firmó ya que lo consideró insuficiente y no se podía esperar hasta junio para una nueva paritaria”En tanto, el secretario gremial, Ariel Garay, detalló que “decidimos dar 15 días de plazo y en el caso no tener respuesta estaremos con el cuerpo de delegados viendo qué medida llevar porque el costo de vida es de $231.000 y estamos muy lejos de esa cifra los trabajadores. Nadie puede vivir con 100 mil pesos y queremos e nos den una respuesta”.“Están dadas las condiciones para dialogar, necesitamos discutir salarios, costos de la canasta básica y no porcentajes”, dijo Levrand al recordar que son más de mil afiliados, entre pasivos y activos.